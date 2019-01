Flygplatser automatiseras allt mer - Luftfartsverket bygger testcenter i Örnsköldsvik

Den första flygplatsen som började fjärrstyras i världen var just Örnsköldsviks flygplats och det skedde 2015. Flygplatsen styrdes från kontrollcentralen i Sundsvall. Sundsvalls flygplats var sedan tvåa ut med fjärrstyrning. Och nu etablerar Luftfartsverket ett testcenter i Örnsköldsvik för framtida fjärrstyrda och autonoma system för bland annat fältunderhåll.

I höst är tanken att självständiga system ska börja testas som sköter snöröjning, gräsklippning och friktionsmätning på flygbanan i Örnsköldsvik.

– Luftfartsverket har under många år arbetat med forskning och innovation för att nya lösningar för morgondagens flyg både nationellt och internationellt, säger Gunnar Olsson, på Luftfartsverkets forsknings- och innovationsavdelning i ett pressmeddelande. Nya samarbeten skapar nya möjligheter och stärker Sveriges position inom digitalisering och innovation, säger Gunnar Olsson.

Luftfartsverket har drivit projektet med fjärrstyrda flygplatser i mer än tio år. Projektet är långt framme globalt sett och det finns stora marknadsandelar att hämta för den som först lyckats utveckla automatiserade system för flygplatser.

Men projektet har också omgärdats av kritik från flera håll. Flygsäkerhet, arbetsmiljö för flygledare och totalförsvar är varit några av punkterna som väckt debatt. I planen låg först att fem flygplatser, Åre-Östersund, Visby, Malmö, Kiruna och Umeå, skulle fjärrstyras. Men Visby fick strykas ur planen sedan Försvarsmakten lagt sitt veto i frågan.

Tanken är att flygplatserna ska styras från en kontrollcentral på Arlanda, centralen har börjat att byggas och väntas stå klar 2019.

– Den är under uppbyggnad nu och man håller på med tekniska installationer, säger Per Fröberg på Luftfartsverkets presstjänst. De flygplatser som vi tecknat avtal med Swedavia att fjärrstyra kommer läggas över på den nya flygledningscentralen under 2020. Vi har inte beslutat i vilken ordning de ska driftsättas än. Örnsköldsvik och Sundsvall ska däremot fortsätta styras från centralen i Sundsvall, säger Per Fröberg.