Kick-off för affärer i Norge med nystartade företag

Så kallade start-up bolag och inkubatorer ska stärkas i möjligheterna att göra affärer på norska sidan om gränsen.

Under torsdagen blir det kick-off när ett norskt bolag i livsmedelsindustrin besöker House Be i Åre, som är ett nav för techbolag i startfasen. Tanken är att svenska företagare och personer i nätverk ska kunna hjälpa det norska företaget in på svenska marknaden.

* Hur många företag på svensk respektive norsk sida är tänkta att vara med?

– I projektet kommer åtta norska och åtta svenska bolag att delta där de får göra besök på respektive sida om gränsen, i syfte att hitta samarbeten och affärer, enligt Daniel Eurenius som jobbar med det här inom Peak Region AB på Campus i Östersund.

– Bolagen ska ha en skalbar affärsidé, ett potentiellt högpresterande team och en ambition att nå ut i världen och skapa ett starkt tillväxtbolag.

För start-up bolagen testas en modell nu där de får skriva en ”önskelista” angående vilka kontakter och möten de önskar. Det ska leda till en resa där de får träffa kontakterna, med målet att skapa affärer och samarbeten.

För att bolagen ska kunna vara verksamma och konkurrenskraftiga internationellt bedöms nätverk och förstärkt samverkan över gränser som mycket viktigt.

Enligt Daniel Eurenius finns det starka nätverk framförallt till sport- och utomhussektorn på den svenska sidan. Även Jämtland Härjedalen Turism och Z-Group finns med i bilden. Liknande nätverk som nämns på norsk sida är Sintef, Innovasjon Norge och Proneo som stödjer företag i startfasen.

Projektet ligger inom EU:s program för gränsöverskridande samarbete.