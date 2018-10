Nedskrivningar och minusresultat – men inga följder för hyresgästerna lovar Östersundshem

Östersundshem flaggar för att 2018 kommer att bli ett förlustår. Står sig prognoserna kommer resultatet att landa på minus 121 miljoner kronor.

Inte på grund av verksamheten med uthyrning av lägenheter. Den går bra och allt ser ut att landa i ett resultat på plus 18 miljoner kronor, enligt bolagets nytillsatta vd Johannes Merbom och styrelseordförande Unto Järvirova som under onsdagen presenterade delårsrapporten på Rådhusgatan i Östersund.

Det senaste halvåret har varit fullt av presentationer från Östersundshem; om fördyringar i nybyggen, dåliga kalkyler och interna granskningar efter brottsmisstankarna mot förre vd Daniel Kindberg.

Nu börjar bilden klarna. Men inte allt. Så är det till exempel fortsatta frågetecken kring bostadsrättsföreningen Fjällblicken på Stadsdel norr.

Våren 2016 sålde Östersundshem en tredjedel av sina lägenheter till Rikshem för drygt 1 miljard kronor. Med dessa pengar kunde byggboomen börja. Hyreshusen sköt i höjden, både på Remonthagen och Stadsdel Norr.

Dessutom byggdes två längor med bostadsrätter, den så kallade Fjällblicken. Det var vinsten på detta bygge som skulle ge guldkant i kassan för Östersundshem, förklarar Unto Järvirova.

– Vinsten skulle ha varit en extra krydda, säger han.

Nu blir det ingen vinst. Inte de 28 miljoner kronor som ingick som vinst i bokslutet för 2017 innan huset var byggt och inte de 12 miljoner kronor som var tänkta som vinst för 2018. 40 miljoner kronor med andra ord.

Sedan granskningarna av affärerna började i våras har olika summor för Fjällblicken nämnts. De är ännu inte fastslagna. Men varför det inte blev något över när bostadsrättsföreningen hade betalat 207 miljoner kronor för Fjällblicken, det vet ännu inte Östersundshem.

– Det är inte klart ännu. Det har gjorts jättemycket extra beställningar i bygget men jag vet inte vad det är rent konkret. Före årsskiftet ska vi vara klara med utredningen om vad fördyringen beror på som vi gör tillsammans med Peab, berättar Unto Järvirova.

Peab har trots Fjällblicken fått jobbet att också bygga nästa hyreshus för Östersundshem.

– Där ska vi ha helt klart med projekteringen innan så att det inte blir några tillägg. Vi ska göra en bättre beställning från vår sida, säger Johannes Merbom.

Under 2018 kommer Östersundshem enligt prognosen att landa i nedskrivning av värdet på nybyggda hus på totalt 139 miljoner kronor, där den bortplockade vinsten på Fjällblicken för 2017 är en del.

Resten handlar om attefallshusen (-50 miljoner kronor) och punkthusen på Tallåsen, de så kallade combohusen. Men också studentbarackerna på Campus.

De senare måste flyttas och tappar därmed i värde när de inte har någon mark under golvet. Hyreshusen på Tallåsen var helt enkelt felvärderade. Marknaden var inte så het som Östersundshem ville tro när de byggdes, menar Johannes Merbom.

Borde något av dessa projekt inte ha byggts?

– Nej, vi har inga tomma bostäder, svarar Unto Järvirova.

Han summerar delårsrapporten med att bolaget måste låna om nedskrivningarna fortsätter i samma takt. Men inget tyder på det. Soliditeten är bra och nästa projekt Blomstergården som byggs tillsammans med Rikshem är inte lagd på is. Integrationsprojektet innanförskapsakademin som har verksamhet i nyrenoverade Verket är inte hotat.

