Skogsbränder och torka pressar försäkringsbolag: ”Nu rör det sig om mellan 50 och 60 miljoner”

Länsförsäkringar har stora mängder av nedbränd skog att ta ställning för privata skogsägare i Jämtland och Härjedalen.

– Som det ser ut nu rör det sig om mellan 50 och 60 miljoner i ersättning för de kunder i länet som är försäkrade hos oss, säger Anders Dahlén som är naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Jämtland.

Försäkringsbolaget har omkring 90 procent av de privata skogsägarna i länet och ersättningar för brandskadad skog berör 30-talet personer.

* Har ni reglerat det här eller är det på väg att bli under det här året?

– Vi väntar, speciellt med tanke på att det i vissa områden kan bildas naturreservat. Då utgår en ersättningsmodell via länsstyrelsen för naturreservatet och markägarna får via försäkringsbolagen ersättning per skogskubikmeter för det som är kvarlämnat, säger Anders Dahlén.

Brandskadad skog som inte berörs av reservatsbildning ska mätas in så att omfattningen står klar för försäkringsbolaget. Därutöver återstår vissa klargöranden angående vad staten ska ersätta i fråga om brandgator och vägar.

Stora skogsägare som SCA, Holmen och kyrkan berörs i hög grad av skogsbränderna men deras skador ingår inte Länsförsäkringars åtaganden.

I Skogsstyrelsens sammanställning till regeringen anges totalt 5 233 hektar som brandskadad skogsmark i Jämtland, med anledning av sommarens bränder. Det motsvarar skog värd 141 miljoner kronor utifrån snittpriset per hektar i länet, som LRF-konsult redovisade i fredags.

Bedömningen så här långt är att premien inte påverkas av de här bränderna.

– Då är vi mer oroade för bränderna i Kalifornien och stormarna i Florida och att det kommer att påverka premien mer, säger Anders Dahlén med anknytning till att branschen delar på riskerna.

– Vi har också en annan aspekt som handlar om alla planteringar med tanke på sommarens torka. Det är viktigt att dessa inventeras till våren då fyra veckors torka kan vara förödande, säger Ola Rörborn som jobbar med lantbruksförsäkringar på Länsförsäkringar Jämtland.

För närvarande har 30-40 markägare i länet ringt om torkans påverkan och mörkertalet bedöms vara stort.

* Vad har ni för indikationer nu angående torkskadorna?

– Vi har aldrig haft så här många torkskador som i fjol, det kan vi säga redan nu, säger Anders Dahlén.

– Många som ringt om det här har vi lagt upp en skada på. Men inventering och slutbesiktning är i de flesta fall inte påbörjad ännu utan det blir i vår. Det är då man vet om planteringar verkligen har överlevt eller inte, säger Ola Rörborn.

Inventering av planteringar ska vara oberoende och försäkringsbolaget tar hjälp av Skogsstyrelsen med besiktning.

Den extremt torra och varma sommaren har påverkat de skogsplanteringar som gjordes i våras. Statusen varierar lokalt, men många plantor har klarat sig bra, visar skogsbolaget Holmens uppföljning som redovisades i oktober.