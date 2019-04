Spelproblemen ökar bland kvinnor - ny självhjälpsgrupp startar i Östersund

Det är Folkhälsomyndigheten som presenterar statistik från Swelogs, en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller spel om pengar och hälsa. Resultatet som nu redovisas bygger på statistik tre år tillbaka i tiden, alltså innan spelmarknaden avreglerades.

Den visar på en polarisering av spelproblematiken, där andelen personer med spelproblem i Sverige generellt minskar men där andelen med så kallade allvarliga problem ökar. Störst är ökningen bland kvinnor.

– Även om andelen med spelproblem har minskat generellt i befolkningen är det oroande att fler personer har allvarliga spelproblem och vi ser en ökning bland kvinnor, säger Ulla Romlid, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Även om statistiken från perioden strax före avregleringen pekar på ett generellt minskat antal med spelproblem tyder vittnesmålen från tiden efter 1 januari på något annat. En allt aggressivare marknadsföring har fått många att reagera, inte minst civilminister Ardalan Shekarabi (S), och allt fler går nu ut och berättar om sina spelproblem offentligt, som Youtube-stjärnan Carl Déman.

För Omid Rezvani kommer det inte som någon överraskning att andelen med allvarliga spelproblem ökar. Han är ordförande i den ideella riksorganisationen Spelberoendegruppen och har sett ett ökat inflöde av medlemmar, sedan spelmarknaden avreglerades, till de självhjälpsgrupper som organisationen ordnar.

– Det blev värre efter avregleringen. Nu har det blivit legalt, reklamen kommer in i vår vardag, in i våra hem och det har inte blivit bra. Våra medlemmar drabbas av denna marknadsföring och spelproblemen får mycket större ekonomiska konsekvenser idag när det är enklare att få tag i snabba pengar via exempelvis sms-lån.

En mer medveten marknadsföring riktad mot kvinnor har gjort att andelen med allvarliga spelproblem ökat vilket man på Spelberoendegruppen tydligt märkt av.

– Det har varit och är en stigmatisering kring spelberoende. Många kvinnor i våra grupper har mognat och vågar nu berätta.

Sedan en dryg månad tillbaka har organisationen även startat en självhjälpsgrupp i Östersund.

– Beslutet har mognat fram och vi har förstått att det funnits intresse och efterfrågan på självhjälp, att träffas på något sätt. Då var det självklart för oss och nu är vi igång, säger Omid Rezvani.

Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs visar att andelen svenskar med med spelproblem minskade från 6 till 4 procent, innan avregleringen. Däremot ökade andelen med problem så stora att det kan handla om beroenden med hela 50 procent.

Swelogs genomfördes hösten 2018 och omfattade drygt 5000 personer. Resultatet är en del i rapporten som lämnas till Finansdepartementet för att beskriva spelmarknaden som den såg ut innan den nya spellagen infördes.