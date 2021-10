Nästa vecka kommer kylan – och chans till snö

Den senaste veckan har dominerats av regn i länet, men även en del sol. Meteorolog Per Holmberg på vädertjänsten StormGeo berättar att det växlande vädret beror på att rester av den tropiska orkanen Sam tagit sig in över länet.

– Under natten till fredag kommer resterna av orkanen Sam att föra in regn som berör stora delar av Jämtlands län under natten och fredagsmorgonen.

Regnvädret rör sig senare söderut och kommer så småningom att beröra endast södra Härjedalen.

Fredag:

I övriga länet väntas fredagen bjuda på uppehåll men med fortsatt ganska mycket moln och temperaturer på cirka 10-11 grader generellt.

Något svalare blir det i fjällen i framförallt Blåhammaren.

Lördag:

Lördagen ser ut att kantas av mycket dimma och dis i stora delar av Jämtlands län, berättar Holmberg.

– Det blir en dimmig lördag morgon.

– Det beror på att varm och fuktig luft kommer in med regnet i kombination med mycket klart väder under natten. Då faller temperaturen i den fuktiga luftmassan och det bildas dimma.

Senare på lördagen kommer det in mera regn.

– Vi har ett område med regn och skurar som rör sig in västerifrån.

Söndag:

Regnet berör först de västra delarna under lördagskvällen och rör sin sedan in över hela Jämtlands län under söndagen.

Efterhand kommer det också in kallare luft i slutet på veckan som troligtvis kommer att innebära snö i fjällen, främst i Sylarnamassivet.

Nästa vecka:

I början på nästa vecka kan alla jämtar förvänta sig kyligt väder, med temperaturer strax över nollstrecket.

– Det kommer nog kännas som ett rejält omslag.

Någon gång under veckan kan det dessutom falla någon snöflinga nedanför fjällen.

– Det kommer att vara ostadigt med en hel del regn och kanske även snöinslag.

Hur bedömer du risken/chansen att vi får säsongens första snö i nästa vecka nedanför fjällen?

– Jag väljer att se det som en chans, säger Per Holmberg och skrattar.

Han fortsätter:

– Chansen är givetvis större att ni får snö i fjälltrakterna. Det bör exempelvis kunna lägga sig snö i någon dalgång.