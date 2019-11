Nästan en kvarts miljard står på spel i riksdagen – så kommer länets ledamöter att rösta

På onsdagseftermiddagen kommer landets 349 riksdagsledamöter att rösta om ett regeringsförslag som syftar till att minska de ekonomiska klyftorna mellan kommuner och regioner i landet.

För Jämtlands läns del skulle detta betyda totalt 241 miljoner extra, enligt Statens kommuner och landsting, SKL. Pengar i den storleksordningen kommer om förslaget går igenom att strömma in varje år.

– Jag kan inte påminna mig om att man i riksdagen som i ett klubbslag skulle ge en kvarts miljard till länet. Det är unikt och det är ett mysterium hur man kan vara emot detta, säger Kalle Olsson.

Han får medhåll från sin partikamrat, Anna-Caren Sätherberg. Enligt henne gör bland annat avstånden, en åldrande befolkning tillsammans med att det föds många barn att länet är i stort behov av denna förändring.

– Det är otroligt viktigt Jag hoppas att alla representanter, åtminstone från länet, röstar ja. Alla vet hur mycket det skulle betyda för Jämtland. Det här förslaget är till för att välfärden, med till exempel skola och sjukvård, ska bli lite mera lika och vi vet ju att det inte går att bedriva sjukvård på samma sätt i glesbygd som på Östermalm.

Ett exempel på vad det innebär om förslaget klubbas igenom är att Region Jämtland Härjedalens intäkter ökar med cirka 200 miljoner årligen. Just nu är prognosen att man kommer att ligga 1,5 miljarder back på totalen vid år 2020.

– Man ska ha med sig att det är det ackumulerade underskottet. Regionen backar ungefär 200 miljoner per år och genom förslaget skulle man få in lika mycket. Det skulle också betyda att våra glesast befolkade kommuner tillsammans får 50 miljoner per år och det är återkommande, säger Anna-Caren Sätherberg (S).

Även för Per Åsling (C) är positivt inställd till systemförändringen.

– Centerpartiet har varit drivande i den här frågan och jag ser det här som en rättvisefråga mellan landsbygd, landsort och storstad. Jag sätter Jämtlands bästa före allt annat och då blir det väldigt enkelt att rösta på det här förslaget, säger han.

De partier som på riksnivå tidigare har varit kritiska till förslaget är Moderaterna och Liberalerna. Länets riksdagsledamot Saila Quicklund (M) säger att det finns saker i regeringens förslag som är bra, men att det går för fort fram. Ändringarna ska träda i kraft redan 2020.

– Det är viktigt att säga att vi inte kommer rösta mot förslaget, utan vi kommer att rösta på vår egen motion. Regeringen har slarvat och genat. Det är fullständigt orimligt att de som förlorar på detta ska få så kort tid på sig att ställa om. Det är direkt oseriöst av regeringen, säger hon.