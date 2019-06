NATTENS NYHETER: Bil bärgas efter att ha väjt för älg – föraren klarade sig utan skador

Nattens nyheter

Bil landade på taket efter viltolycka utanför Ytterhogdal: "Verkar ha gått bra". En bil väjde för en älg och landade på taket vid en olycka på Ångevägen vid Flor under natten. Föraren behövde inte tas till sjukhus med ambulans.

Östersundsbo fick böter av Q-park trots försök att lösa biljett: "Jag tror de lappade mig i smyg". När Östersundsbon Clas Alenius skulle parkera på Åre Östersunds flygplats kunde han inte lösa biljett. Han gick in i flygplatsbyggnaden för att be om hjälp och under tiden satte parkeringsvakten böteslapp på bilen. Nu har Q-park avslagit hans överklagan.

Toppresultat av Kinsey – vann höjdtävling i Holland och är ny världstvåa. Erika Kinsey har hittat storformen. Vid gårdagens höjdgala i nederländska Hengelo gled 31-åringen över 1.96 – vilket gjorde henne till vinnare i tävlingen. Resultatet för upp Kinsey på delad andraplats i damernas årsbästalista.

