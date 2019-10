NATTENS NYHETER: Bilist misstänks för rattfylleri efter olycka – vägen stängdes av

Nattens nyheter

Personbil körde in i träd utanför Hoting – föraren misstänks för rattfylleri. Under natten kom ett larm in om en singelolycka på E45 utanför Hoting. Räddningstjänst och ambulans larmades och under en tid stängdes E45 av. Även en polispatrull anslöt och misstankar om rattfylleri väcktes.

Morgonens toppnyhet

Ny bilbrand i Östersund misstänks anlagd – brann bara meter från en husfasad. Vid 21-tiden larmades räddningstjänsten om att en bil brann vid Förlandsgränd bredvid Stora Kyrkan i Östersund. Bilen brann bara några meter från en fasad. Polisen vill också ha tips om branden på 11414.

Sport

Ytterhogdal ett steg närmare division 1 efter dramatisk drabbning mot Karlberg: ”Fantastiskt”. Det började i uppförsbacke med slutade med en dramatisk straffläggning för Ytterhogdal i kvalmatchen mot Karlberg. Ytterhogdal vann straffläggningen efter det oavgjorda slutresutlatet och är nu ett steg närmare division 1. "Det här betyder mycket. Vi testar oss mot Stockholmslag där alla säger att ligan är bättre och starkare", säger Ytterhogdals huvudtränare Adrian Costello.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med OP) eller mejla på tips@op.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: OP.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram