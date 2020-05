NATTENS NYHETER: Busliv i inbrottsdrabbad sporthall • Snövarning utfärdad i Jämtland

Nattens nyheter

Bröt sig in i Torvallaskolans sporthall och levde rövare. Sent på fredagskvällen larmades polisen till skolan i Torvalla utanför Östersund. Någon eller några hade brutit sig in sporthallen. "De har levt rövare i hallen", säger Henrik Fahlén, befäl vid polisens regionledningscentral.

Brand vid handelsträdgård i Högen. Under natten fattade två träd eld av okänd anledning vid en handelsträdgård i Högen, Krokom.

Det kan bli uppemot en halv decimeter snö på vägarna – SMHI gick ut med vädervarning. På fredagseftermiddagen började snön falla i stora delar av länet. Innan det är klart kan det vara så mycket som fem centimeter snö. Snön beräknas falla under natten mot lördagen samt lördag morgon.

