NATTENS NYHETER: Försvunnen man på Vemdalsskalet • Polisen stoppade drograttfyllo • Köksfiasko orsakade utryckning

Nattens nyheter

Polisen letar försvunnen man på Vemdalsskalet. Under söndagskvällen fick polisen in en anmälan om en försvunnen man. Han ska ha försvunnit från sin stuga på Vemdalskalet under lördagskvällen den 16 januari.

Patrull stoppade bil – förare misstänks för narkotikabrott. Vid 23-tiden på söndagskvällen stoppades en personbil i centrala Östersund. Patrullen som stoppade bilen fattade snabbt misstanke om att föraren var påverkad av narkotika.

Misslyckande i köket orsakade utryckning. Under söndagskvällen blev räddningstjänsten larmad till ett en adress i centrala Östersund, efter att ett automatiskt brandlarm löst ut.

Sport

Stort sug efter att få tävla – då utmanade stjärnskotten varandra: ”Det här har vi aldrig varit med om”. De är lika gamla och tillhör båda juniorlandslaget. Kompisarna och kollegorna Tilde Bångman, Offerdal och Moa Hansson, Landsbro bjöd upp på en duell under Offerdalspropagandan. Till slut fick de dela på förstaplatsen.

