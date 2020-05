NATTENS NYHETER: Hög smäll förbryllar i Östersund • Här är resultatet av polisens många kontroller

Nattens nyheter

Hög smäll i Östersund – polisen fick in många samtal. Flera personer ringde till polisen och uppgav att man hört en hög smäll i centrala Östersund.

Så många böter delades ut under polisens trafikkontroller – bland annat för fortkörningar, mobiltelefon under färd och knark. Polisen har genomfört en mängd trafikkontroller i Östersunds kommun under torsdagen. Totalt delades nio böter ut och en kvinna misstänks för drograttfylleri. Här är listan.

Man utan körkort körde avställd bil med körförbud. Mannen hade inget körkort, bilen var avställd och med körförbud när han vinkades in av polis. Det var under torsdagseftermiddagen som mannen, som är i 65-årsåldern, stoppas och kontrolleras av polis.

Elever på utflykt struntade i personalens varningar – hoppade på isflak och föll i. Elever var på en utflykt när de trots tillsägning hoppade på isflak. Ett av barnen föll i och nu är det hela anmält till Arbetsmiljöverket. Det var i april som elever i årskurs 3-6 på en ort i Åre kommun var ute på en utflykt med fritidsklubben.

