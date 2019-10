NATTENS NYHETER: Kvinna gripen efter inbrott på bilverkstad • Efterlyst biltjuv anhållen

Nattens nyheter

Kvinna greps efter inbrott i bilverkstad – hittades gömd under en bil. En kvinna i 25-årsåldern greps sent på måndagskvällen misstänkt för att ha brutit sig in på en bilverkstad i Odenslund i Östersund.

Efterlyst man anhållen efter åldringsbrottet i Föllinge. På söndagen blev en äldre man i Föllinge bestulen på sin bil av tre okända personer. Under natten till tisdagen anhölls en man i Sollefteå efter att ha hämtats till förhör, misstänkt för bilstölden.

Morgonens toppnyhet

Jurister synade Mathias Fredrikssons byggprojekt – dom ges sista oktober. Sista oktober avgörs det ifall Mathias Fredriksson får bygga parhus och villor i närheten av ÖSK-elljusspåret. På fredagen synade jurister byggplanerna för de tre villorna.

Ha en trevlig dag!

