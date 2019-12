NATTENS NYHETER: Kvinna utsatt för hundattack • Polis ingrep mot våldsman i Åre • Gasläckage på brandstation

Nattens nyheter

Lösspringande hund satte tänderna i kvinna som fick uppsöka sjukhus. Det var vid halv fyra i natt som en kvinna vid Campus i Östersund blev hundbiten i handen. Hon fick uppsöka sjukhus.

Våldsam ung man omhändertogs av polis i Åre. Under natten ingrep en polispatrull vid en pågående misshandel i Åre. En man i 20-årsåldern omhändertogs, misstänkt för våld mot tjänsteman.

Ung kroggäst i centrala Östersund misstänkt för narkotikabrott. En ung man visade tecken på att vara narkotikapåverkad på en krog i Östersund under natten mot lördag. Polis kallades till den aktuella krogen.

20-åring misstänkt för rattfylleri i Östersund. Strax efter midnatt stoppades en polispatrull en bilförare i Östersund. Vid kontrollen uppstod misstankar om rattfylleri genom drogpåverkan.

Fem viltolyckor rapporterades in på kort tid. Tre älgolyckor och två rådjursolyckor rapporterades in till polisen under fredagseftermiddagen. Viltolyckorna inträffade mellan klockan 15.53 och 17.05. Vid en av olyckorna som inträffade efter E 45 i Östnår i Hackås, Bergs kommun klockan 17.05, dog älgen efter kollisionen.

Trinettkök läckte gas på brandstationen i Gäddede – orsakade utryckning. På fredagskvällen kom det in ett larm om ett eventuellt utsläpp av någon form av gas på brandstationen i Gäddede. Enligt initiala uppgifter från SOS kände någon på platsen en "stark lukt", typ ammoniak. Både ambulanspersonal, fastighetsskötare och brandmän ska ha känt den misstänkta doften i byggnaden. Enligt Gustafsson är det en mindre mängd gas som har läckt.

Skulle göra comeback mot regerande mästaren – då fick Oliver Gehrke strykas från laguppställningen: ”Vred om knäet”. Jämtland Basket förlorade knappt mot regerande mästarna Södertälje. På plats för första gången sedan återkomsten var Oliver Gehrke – men med ett hårt lindat knä. "Vi vet fortfarande inte riktigt vad det är, vi måste undersöka det", säger Torbjörn Gehrke.

