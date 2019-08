NATTENS NYHETER: Kvinnor gick vilse på fjället – fick räddas med helikopter

Nattens nyheter

Fjällräddningen larmades till Sylarna – tre kvinnor utan utrustning gick vilse. På onsdagskvällen larmades Fjällräddningen till Sylarna där tre kvinnor hade gått vilse och behövde undsättning.

I övrigt rapporterar polisen om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Ombudsmannen om bärplockarnas övernattningar i Västjämtland: "Det ska vara ett ordentligt boende i det här fallet". Svenska Kommunalarbetareförbundet reagerar mot bärplockarnas sovsituation i området mellan Duved och Storlien.

Felix Nordin stor matchhjälte när IFK Östersund krossade IFK Timrå: "Inte riktigt i form". Ett mål, två assist och ett hockeyassist. Det var facit för Felix Nordin när IFK Östersund slog IFK Timrå med 4–0 i omstarten av herrtvåan.

BILDEXTRA: IFK Östersund ute ur Svenska Cupen – förlorade mot Division 2-laget: "Vi borde ha spelat bättre". IFK Östersund ställdes mot Kovlands IF i Svenska Cupens omgång två. Efter bara sju minuter låg man under, och sen kom man aldrig riktigt in i matchen som slutade med en 3–0 förlust.

