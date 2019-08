NATTENS NYHETER: Läs om vandringsreportaget upp på Middagsvalen

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Ta en dagstur i Vallbo – branta sluttningar och fjällvyer i alla riktningar. Fyra mil från Åre hittar du Vallbo som är utgångspunkt för vandringen upp på Middagsvalen. Du kör mot Vålådalen och efter att ha svängt av vänster från Vålådalsvägen är det skyltat fram till ledparkeringen där turen startar.

Sport

De var starkast under ÖIK:s fystester – se när Elias Bjuhr krossar i benböj. Långa sovmorgnar, skräpmat och kanske en och annan öl. Så kan semestern se ut för många. Men det finns några i Östersunds IK som inte verkar ha legat på latsidan i sommar. Här är resultaten för de som presterade bäst under ÖIK:s fystester i helgen.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med OP) eller mejla på tips@op.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

OP.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Sporten på Facebook: ÖP Sport

Nöje på Facebook: ÖP Nöje

Ha en trevlig dag!