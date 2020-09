NATTENS NYHETER: Man lurades med och rånades på kontanter i centrala Östersund • My Jonsson tremålsskytt när IFK vann mot Ope

Nattens nyheter

Man lurades med och rånades på kontanter i centrala Östersund. Vid klockan halv sju på onsdagskvällen satt en man i 30-årsåldern och åt tillsammans med en bekant i 20-årsåldern på ett matställe i centrala Östersund.

My Jonsson tremålsskytt när IFK skickade Ope ett steg närmare tvåan: ”Alla var riktigt taggade”. 1–0 My Jonsson. 2–0 My Jonsson. 3–0 My Jonsson. Sedan var Ope schack matt.

