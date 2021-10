NATTENS NYHETER: Man misstänks för två brott – körde på bil • Dagens väder

Nattens nyheter

Två bilar kolliderade i Krokom – man misstänkt för rattfylleri. Under måndagskvällen inkom ett larm om farligt utsläpp i Krokom efter att två bilar kolliderat.

Facebook, Instagram, Whatsapp och Messenger började fungera igen vid midnatt. Apparna slutade fungera för användare världen över under måndagseftermiddagen.

Dagens väder

Enligt SMHI kommer det bli växlande molnighet och mest uppehåll. Under kvällen ökar molnigheten och i natt rör sig regn in söderifrån. Under natten blir det även dis eller dimma.

