NATTENS NYHETER: Ny myskoxe går i Brutus spår • Tre personer bröt sig in i cykelförråd • Så blir dagens väder

I Brutus spår – ny myskoxe har hittats i Härjedalen. Den uppmärksammade myskoxen Brutus flyttades i slutet av augusti till Myskoxcentrum i Härjedalen. Nu berättar polisen att en ny myskoxe har dykt upp, den här gången i Ljusnedal. Enligt polisen orsakar den problem i området.

Trio bröt sig in i cykelförråd – misstänks för dubbla brott. Polisen larmades strax innan midnatt under måndagskvällen om ett par person som uppehöll sig vid ett cykelförråd i Torvalla i Östersund. "Inringaren såg att de slet upp dörren och tog sig in i ett av förråden", säger Caroline Kinnå, befäl hos polisens regionledningscentral.

Tisdagen bjuder enligt SMHI på klart till halvklart väder och nordvästlig vind, som på sina håll kan vara frisk. Till kvällen avtar de friska vindarna något och blir svagare. Mot södra Jämtlandsfjällen finns det risk för molnighet och lokalt regn.

