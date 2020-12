NATTENS NYHETER: Polisen stoppade vinglig färd på Frösön • Inbrottsdrabbad frisör: "Jag bröt ihop

Nattens nyheter

Vinglig färd på Frösön avslöjade misstänkt rattfyllerist. Polisen fick tips om att en rattfyllerist var i farten i Valla på Frösön på tisdagskvällen. Den misstänkta bilisten hittades.

Udda prylar stals vid inbrott på frisörsalonger. Natten mot tisdagen slog någon upp glasrutor på frisörsalongerna Noir och Noura hair is life. Båda ligger på Storgatan. Inbrotten upptäcktes under morgonen. "Jag bröt ihop när jag kom in", berättar Noura Lamti som äger en av salongerna. Bland annat stals en trimmermaskin, en privat kalender och en låda med munskydd.

Personer trängde sig in i bostad och stal – jagades av polis med hund. Under tisdagseftermiddagen ska en person ha blivit rånad i sitt hem i Torvalla. Polisen ryckte ut med stora resurser för att hitta gärningspersonerna.

22-åring döms till fängelse efter inbrott i lägenhet i Östersund. En 22-årig man har dömts till två månaders fängelse efter att ha brutit sig in i en lägenhet i Östersund och stulit gods till ett värde av åtminstone 20 000 kronor.

Sport

Adnan Chuk efter segern: ”Vi bet oss fast och vann på ett grisigt sätt”. Sällan eller aldrig har en bortaseger mot Umeå känts så skön. "Nu blir det kanske några extra knäck på vägen hem", säger Adnan Chuk sedan Jämtland gått segrande ur årets kanske största drama i Basketligan.

