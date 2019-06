NATTENS NYHETER: Räddningsarbetet i Kälarne beskrivs som stor framgång • Dykare sökte förgäves efter båtolycka

Nattens nyheter

En person saknas efter båtolycka i Strömsunds kommun – dykare sökte under natten. Under fredagseftermiddagen larmades SOS om en båtolycka i närheten av Gäddede, Strömsunds kommun. Tre personer var inblandade i olyckan varav en saknas. Polisen beslutade att koppla in dykare som arbetade under natten.

Verkstadsbranden under kontroll i Kälarne – eftersläckning under natten: "Vi har haft väldig framgång". Efter hårt arbete med släckningen av verkstadsbranden på Octowood i Kälarne kunde räddningstjänsten strax före midnatt mot lördag lämna positivt besked. "Vi har haft väldig framgång och lyckats begränsa branden till att gälla verkstadsdelen i huvudsak", säger Teresia Gustafsson vid räddningstjänsten.

Falkarnas nya ordförande inför derbyt mot GIF Sundsvall – kan stötta värsta rivalen: "Gör inte som alla andra". I en svår tid för klubben klev Ewa Forsberg på som ordförande för ÖFK:s supporterklubb Falkarna. Nu står hon inför sitt första derby sedan hon fick sin nya roll. Och öppnar för att stötta rivalen GIF Sundsvall i en infekterad fråga. "Vi är lite kända nu som "saft och bullar-föreningen". Det är inte riktigt det vi vill stå för", säger Ewa Forsberg.

