NATTENS NYHETER: Så var natten • Strömlös natt för Eon-kunder i Strömsund

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Långvarigt strömavbrott i Strömsunds kommun. Närmare 100 Eon-kunder i ett område i Strömsunds kommun var utan ström sent på fredagskvällen.

Molnen kan lätta. Fram till middagstid kan lätt regn förekomma, därefter något uppsprickande molntäcke. I fjälltrakterna halvklart till mulet, enligt SMHI:s prognos.

Bosse Svensson (C) kritiserar regeringen efter de nya restriktionerna: ”Så nära ett informationshaveri man kan komma”. Regeringen lade under fredagen fram nya restriktioner där bland annat inte nödvändig kommunal verksamhet ska stängas ner ”direkt”. Men Östersund kommuns kommunalråd Bosse Svensson (C) rasar över otydligheten och att kommunerna inte fått någon förvarning.

