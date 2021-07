NATTENS NYHETER: Skogsbrand och trafikolycka vid länsgränsen – väg 346 stängdes av i tre timmar • Alexander Edler klar för ny NHL-klubb

Nattens nyheter

Skogsbrand vid Oppsjön nära länsgränsen. Strax efter klockan fem på onsdagseftermiddagen kom ett larm om en gräsbrand vid Stensjöbodarna i Liden. Senare visade det sig att branden var vid Oppsjön vid länsgränsen. "Efter ett samverkansarbete har vi ringat in branden", säger Viktor Lundin, inre befäl hos räddningstjänsten i Västernorrland.

Dubbla rattfyllor i länet under onsdagskvällen. Polisen har under onsdagskvällen fått in samtal om vingliga bilister runtom i länet. "I två av fallen misstänker vi rattfylleri", säger Mathias Borin, befäl hos polisens regionledningscentral.

Personbil körde av vägen – väg 346 vid länsgränsen stängdes av. SOS larmades vid 01.48 under natten mot torsdag om en singelolycka på väg 346 strax söder om Backe vid länsgränsen. "Det är en singelolycka där en personbil kört av vägen", säger Teresia Gustafsson, inre befäl hos Jämtlands räddningstjänstförbund.

JUST NU: Larm om trafikolycka på E45 söder om Sveg. Vid 06-tiden under den tidiga torsdagsmorgonen larmades SOS om en trafikolycka på E45 i höjd med Siksjön söder om Sveg.

Sport

Själevads IK fick revansch på division konkurrenten IFK Östersund. Första matchen i Svenska Cupen har nu spelats för IFK Östersund och Själevads IK. En mycket bra kväll för gästerna som vann med 0–3.

Östersundssonen skriver på för ny klubb – efter 15 säsonger i Vancouver Canucks. I natt stod det klart att Alexander Edler, född i Östersund, skriver nytt kontrakt med NHL laget Los Angeles Kings efter 15 säsonger i Vancouver Canucks.

