NATTENS NYHETER: Skogsbranden utanför Strömsund vattenbombades – nu under kontroll

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Skogsbrand under kontroll utanför Strömsund. Sent på torsdagskvällen var skogsbranden vid Onsjön kring Rödmossamyren i Strömsunds kommun inringad och under kontroll. Det efter ett omfattande släckningsarbete med bland annat helikoptrar.

Sport

IFK Östersund går segrande ur mötet mot Alnö IF – klättrar uppåt i tabellen. På torsdagskvällen var det dags för Norrlandsderby mellan IFK Östersund och Alnö IF på Jämtkraft Arena. Då visade hemmalaget stor dominans och vann matchen med 2–0.

