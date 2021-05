NATTENS NYHETER: Spontancruising krävde extra polisresurser • A-traktorer i kollision • Så gick det för Tusse i Eurovision • Så blir dagens väder

Nattens nyheter

Kollision mellan två a-traktorer – ingen person skadad. En kollision mellan två a-traktorer inträffade vid 23.34 under lördagskvällen i höjd med Vemdalen i Härjedalens kommun. "Att någon person kommit till skada är inget som kommit till vår kännedom", säger Teresia Gustafsson, inre befäl hos Jämtlands räddningstjänstförbund.

Rykten om bilträff i Östersund stämde – polisen kallade in extra resurser. Polisen gick under fredagseftermiddagen ut med att de stärker sin bemanning under lördagen med anledningen av en beryktad bilträff i Östersund. Ryktet visade sig stämma då ett större antal fordon samlades i centrala Östersund och under lördagskvällen. "Det är många som på samma ställe färdas i sina bilar. Vi har tagit in extra resurser för att hantera detta", säger Björn Pettersson, befäl hos polisens regionledningscentral.

Tusse chanslös i tuffa finalen – stöttas av profilerna efter förlusten. Tusse och hans bidrag ”Voices” slutade på en 14:e plats i Eurovision Song Contest 2021 – 415 poäng efter vinnaren. Nu stöttas han av ESC-profilerna Christer Björkman och Edward af Sillén.

Ostadigt väder väntar under söndagen

SMHI meddelar att söndagens väder förväntas bli ostadigt med mycket moln och lätt regn eller skurar som kan ha inslag av snö. I fjälltrakten finns det risk för lätt snöfall.

Länk till dagens lavinprognos

