Nattens nyheter

JUST NU: Branden i Funäsdalen under kontroll: "Vi klarade fyra av sex hus". Ett lägenhetshus som håller på att byggas började av okänd anledning att brinna under tisdagskvällen. En brand som spred sig till ytterligare ett hus.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 063-16 16 20 eller mejla på tips@op.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: OP.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram