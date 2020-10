NATTENS NYHETER: Storbrand utanför Stugun – villa rasade in • Stökig natt i Östersund

Nattens nyheter

Villa utanför Stugun nedbrunnen – har rasat in. En villa strax utanför Stugun började under natten mot lördag brinna. När räddningstjänsten kom fram var villan övertänd. Under den tidiga lördagsmorgonen bekräftar styrkan att villan är nedbrunnen och har rasat in.

Flera larm om misshandel i Östersund under natten. Polisen tog under natten mot lördag emot flera samtal om misshandel och bråk runtom i Östersund. Bland annat blev en person nedslagen utanför en restaurang i centrum och ett större bråk mellan två gäng uppstod på en gata i centrala Östersund.

Sport

Nya hockeytrean i gång och upplägget får beröm. Den nya hockeytrean startade på fredagen. Fem länslag samt Ånge ska spela tio omgångar. Inte särskilt mycket, men så är också serien specialanpassad för lagen. "Det här var en nödvändighet. Nu har vi en serie där alla lag har samma ambitioner", förklarar Fredrik Örjebo i IFK Strömsund.

