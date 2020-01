NATTENS NYHETER: Träd blåste ner över vägbanan på E45 • Drygt 400 elkunder drabbades av strömavbrott

Nattens nyheter

På E45 mellan Tandsjöborg och Fågelsjö blockerades vägen i båda riktningar vid Fallnäset efter att ett, eller flera träd, fallit ned. Trafikverket fick skicka ut personal. Arbetet beräknades vara slutfört innan morgontrafiken drar igång.

Elkunder drabbades i Brunflo och Järpen – bra saker att ha hemma vid strömavbrott. Några hundra av Jämtkrafts abonnenter förlorade strömmen under torsdagskvällen. Nu ska felet vara åtgärdat.

Varning för ishalka i länet under fredagen – och storm i fjällen. Januari börjar som december slutar: med glashala vägar. Under fredagsmorgonen kommer det falla regn eller snöblandad regn som fryser på kalla vägar. Det gör att SMHI än en gång går ut med en klass 1-varning om ishalka.

Inställda färjturer på Håkanstaleden under natten. Färjan som går mellan Håkansta och Norderön ställdes in under natten. Det gör att turerna är inställda från klockan 20 fram till åtminstone fredagsmorgonen. Det rådande isläget uppges vara orsaken.

