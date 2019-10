NATTENS NYHETER: Utredning visar: Busschaufför fick blackout • Brunflo i hockeydrama – avgjordes på straffar

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Busschaufför fick black out och vaknade när han kört in i en stolpe och trottoarkant – kördes till akuten. En busschaufför fick en black out när han körde en buss i centrala Östersund. Han vaknade till när han körde in i en stolpe med vänster backstege. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det var tidigare i oktober som händelsen inträffade. Enligt anmälan så stannade bussen cirka 15 meter efter krocken med stolpen mot en trottoarkant.

Morgonens toppnyhet

Hon öppnar ny jeansbutik i Östersunds stadskärna: ”Lillänge var inget alternativ”. Lilla Saluhallen flyttar, men lokalen blir inte tom. Anki Olsson öppnar en butik där under namnet Jeansbolaget. "Det är det här jag kan och jag älskar kundkontakten", säger hon.

Sport

Kramfors-Alliansen besegrade Brunflo IK på straffar. Det blev en jämn och spännande match mellan Kramfors-Alliansen och Brunflo IK i Latbergshallen. Matchen slutade 3-2 till Kramfors efter straffar. "Vi borde ha avgjort under ordinarie tid. Vi vann rättvist", säger Tomas Högström, tränare i Kramfors.

Ha en trevlig dag!

