Niclas Åkerström: Orosmolnen kommer hänga tunga i vinter

Billiga lärpengar i dag.

Men då måste försäsongen investeras på rätt sätt.

Annars kan det stå ÖFK dyrt i slutändan.

Trots de vitt skilda förutsättningarna fanns det flera saker som förenade ett IFK Göteborg som kom till Jämtland för att möta Östersunds FK.

Två lag med tidiga krisstämplar, två tränare som ska bygga något nytt.

Amir Azrafshan hade redan gjort jobbet för att ge sig själv en säker plattform att utgå från. Roland Nilsson behövde en seger för att säkra kontraktet och kunna ta avstamp mot en ljusare framtid.

För Blåvitt blev det en tacksam utgångspunkt.

De första inledande minuterna gick det visserligen att skönja lite mer konstruktivitet i ÖFK än vad som varit vägvinnande hittills. Gästerna hade bestämt sig för att avsluta den förödande vanan att släppa in tidiga mål, gav ÖFK fram till mittlinjen på sig att trilla boll och försökte stänga till bakåt.

Det hindrade inte Hörberg från att vända ut och in på Sebastian Eriksson och hade det varit någon annan än Nikolaos Dosis som skulle sköta avslutet hade det kanske gett ett tidigt ledningsmål.

Några minuter senare tog samme Hörberg saken i egna händer sedan Isak Ssewankambo snott bollen högt i banan.

Men skottet smet via blåvita ben strax utanför stolpen.

I stället var det Emil Holm som gav Göteborg det förlösande ledningsmålet när han lite för enkelt gjorde något väldigt svårt och nickskarvade in en frispark.

Minuter senare gjorde ÖFK det enkla alldeles för svårt. Sonko Sundberg missade femmeterspassningen till Ssewankambo som inte var beredd.

Blåvitt högg direkt.

Yusuf, Sana, Yusuf, Abraham, klapp-klapp-klapp och det var 0–2 i krysset.

Om Azrafshan var nöjd, och det kunde han väl kanske få lov att vara, med vad hans mannar presterat innan dess fanns det inte mycket att glädjas åt efter den upprullningen.

Om IFK Göteborg hade tillräckligt med motivation för att åtminstone komma hem med en poäng fanns det nu så det räckte och blev över för att resa tillbaka med ett allsvenskt kontrakt.

ÖFK hade varken drivkraften att ta sig tillbaka eller klassen för att kompensera för det.

Farneruds 0–3 i öppet mål och Bjärsmyrs skyffel till 0–4 var tydliga bevis på det.

Så vad säger man efter att ha släppt in åtta mål på två matcher? När förlusterna börjar läggas på hög. När höstens ljuspunkter börjar få svårare och svårare att tränga igenom de orosmoln som seglat in under hösten.

Amir Azrafshan pratade om viktiga lärpengar. Hur laget trots allt växer. Att det kommer ta tid, kanske två-tre år, innan de lärt sig bemästra alla delar i det spel som han vill utveckla.

Och det är klart, allt det här kostade dem ingenting nu. Kanske är de rent av nödvändiga ont i strävan mot något bättre.

Jag har tidigare skrivit att det är först i april som vi på allvar kommer kunna börja utvärdera Azrafshans arbete.

Om det ska bli ett högre betyg gäller det verkligen att försäsongen ger ordentlig utdelning, för så här kan det inte fortsätta. Då kommer det stå ÖFK dyrt i slutändan.