Niemi om fortsättningen i landslaget och uppdraget som vallachef: ”Fanns ingen ambition att fortsätta ”

Så sent som i slutet av sommaren stod det klart att Anders Niemi tog över som vallachef efter att Urban Nilsson valde att lämna rollen under våren 2019. Niemi hade redan under våren lämnat uppdraget som vallare men valde att tacka ja till erbjudandet som vallachef.

– Jag hade egentligen hoppat av i våras. Jag har inte varit med under hela sommaren eller någonting, och jag hade nästan ordnat med annat jobb. Jag hade varit med så pass länge och jag hade lite funderingar när Ida hoppade av, sa han i en intervju till Sporten då.

Efter en säsong som vallachef står det nu klart att Niemi lämnar uppdraget och den före detta landslagsåkaren Petter Myhlback tar över.

– Jag hade ett års kontrakt och det var väl egentligen bara det som var tanken. I och med att jag hoppade på så sent i fjol så var det egentligen för att rädda situationen som var. Det fanns egentligen ingen ambition från min sida att fortsätta som det heller, det var väl inga konstigheter egentligen. Jag kände mycket för grabbarna i valleteamet och ville ställa upp och rädda situationen, säger Niemi.

Sedan 2007 har han varit vallare för längdlandslaget, bortsett från den gångna vintern. Nu återgår han till sin tidigare roll igen.

– Det har väl varit ganska givet att jag ska vara kvar. Det känns spännande med Petter som kan komma in med nya infallsvinklar. Jag tror det kan bli riktigt bra.

Det har varit turbulent kring landslaget under den gångna säsongen. När kritik har riktats till vallateamet från åkare har Niemi varit ansiktet utåt och den som fått svara på frågor.

– Det är klart att det alltid är roligare när det går bra. Vi vill ju såklart också ha bäst skidor. Det är klart att det är det vi siktar på, säger han.

Hur har det varit att haft en så pass ”tung” roll ändå?

– Det har varit spännande att se den sidan. Det blir egentligen helt annat mot att vara vallare. Man styr och planerar mer, det är egentligen ett helt annat jobb, säger han.

Under vintern har vallateamet haft problem med vallningen och åkare har varit kritisk vid tillfällen. Jens Burman har inte varit rädd för att sticka ut hakan med vad han tycker och är positiv till förändringen.

– Jag tycker det är bra att det sker förändringar. Vi ligger efter de andra nationerna på vallafronten. Det måste hittas på något nytt. Det är väl bra att det händer något, säger Burman.

Vad måste förändras?

– Jag tror de måste se över hur de jobbar, allt egentligen. Att man får till något nytt arbetssätt eller så, det måste ske en förnyelse. Det går inte att ha samma som det har varit, då har vi ju halkat efter.

Han vittnar om att problemen har funnits under en längre tid.

– Redan för två år sedan var det inte bra. I år blev det inte bättre och det är klart att man måste säga vad man tycker, säger Burman.

Burman tar upp test av skidor och teståkare som en punkt som bör ses över.

– Man borde kunna satsa på riktigt bra teståkare, unga och fräscha. Såna som helst kanske nyss lagt av med skidor som vet hur det ska kännas och som är väldigt duktig på att åka och kan vara ute hela dagen och orka det.

Har det varit brist på det?

– Jag kan tycka det har saknats ibland, några riktiga starka förmågor som kan testa och som är väldigt duktig på att åka skidor, säger han.