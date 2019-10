Nils Uski från Undersåker åkte till Kanada och blev bäst på freeride – nu hoppas han att sporten ska få mer plats i Sverige

Nils Uski har bott i Undersåker sedan 2009 och åkt skidor i stort sett hela sitt liv. Det var dock först i tioårsåldern som sporten blev till hans störta intresse. Det blev aldrig något tävlande men däremot en massa skidtimmar i parken.

Under förra året bestämde sig Nils och hans föräldrar för att åka till Rossland i British Columbia. Nils skulle ha ett utbytesår och varför inte passa på att åka bort, utvecklas i freeride och ha roligt samtidigt.

– Det är mycket bättre offpiståkning i Kanada och jag hade mest åkt i parken med mina vänner tidigare.

Nils började på Red mountain academy, där han kunde åka skidor fem dagar, och vara i skolan, två dagar i veckan. Något som gjorde att han hade möjlighet att tävla i Freeride junior tour i Nordamerika som innehåller fem tävlingar under en säsong.

– Under min första tävling var jag sjukt nervös eftersom jag ville visa att jag kunde åka trots att jag var en parkråtta från Åre. Men nervositeten tog över och det slutade med att jag kraschade.

I Nils tävlingsklass körde killar i åldern 15-18 år och det var mellan 30-50 deltagare i varje tävling. Inför den andra tävlingen var förutsättningarna bättre vilket resulterade i en femteplats.

– Jag hade tränat väldigt mycket och kände att jag kunde det jag gjorde så jag var inte lika nervös.

Sedan följde tre tävlingar som alla resulterade i goda resultat, en andraplats i Lake louise, ännu en andraplats i Revelstoke och slutligen en fjärdeplats i finalen. Under den fjärde tävlingen visade det sig även att Nils hade samlat ihop nog mycket poäng för att komma med i de Nordamerikanska mästerskapen.

– Jag hade ingen aning om att jag skulle lyckas ta mig in där. Det var första året som jag körde och kom in som en rookie från Sverige. Det kändes nästan som att folk blev sura när jag sedan placerade mig som etta i Kanada och fyra i Nordamerika under finalen.

Resultatet gjorde även att han kvalificerades till världsmästerskapen i cupen som börjar i januari 2020.

Nu är Nils tillbaka i Sverige och förbereder sig för kommande tävlingssäsong. Dock märkte han snabbt att förutsättningarna för att satsa på freeride i Sverige är långt ifrån gynnsamma.

– Problemet är att det inte finns någon skola eller satsning här. Du hittar gymnasium med inriktning på puckel, alpint och park men för den som vill satsa på freeride finns det inget. Så det är svårt för personer i Sverige att satsa på sporten om du inte reser iväg.

Med lite hjälp av sina föräldrar kom Nils i kontakt med den före detta friåkningsstjärnan Wille Lindberg som driver Åre fjällsätra. Mötet slutade med att han i dag agerar coach åt Nils.

– Det blev hur bra som helst, men när vi började diskutera insåg vi att det är lite konstigt att det inte finns något organiserat kring sporten. Vi har rätt många världsatleter från Sverige och jag märker att det finns många som vill satsa.

I vinter kommer Nils att bli tvungen att pendla mellan Östersund där han studerar och Åre för att kunna träna. Han menar att ett freerideinriktat gymnasium i Järpen hade underlättat satsningen för honom.

– Jag måste ju redan ta ledigt en hel del från skolan för att kunna tävla eftersom tävlingarna är ute i Europa.

Han menar även att det inte krävs särskilt mycket för att utveckla sporten eftersom det knappt finns något alls i dagsläget. Åre skulle till exempel kunna ha juniortävlingar och helger med läger för ungdomar.

– Det är många som åker offpist men som inte tävlar eftersom det blir så långt att åka och det kostar en massa pengar. Då krävs det sponsorer, men du kan ju inte söka sponsorer om du inte har några meriter att visa upp.

Nils förhoppningar för vintersäsongen är att det fortsätter att gå lika bra för honom själv och att sporten växer så att fler får möjlighet att satsa och utvecklas även om Åreskutan kanske inte ger optimal åkning.

– Och andra sidan, lär du dig åka i Åre kan du åka överallt, det är ett bra berg att träna på, avslutar Nils.

