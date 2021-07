Nio döda i flygkraschen i Örebro

Natten mot fredag pågick ännu arbetet vid flygplatsen i Örebro efter den svåra kraschen på torsdagskvällen.

– Jag har svårt att tänka mig att vi kommer att lämna den här platsen under det närmsta dygnet, säger Helena Gullberg, stabschef i Örebro kommun, som samordnar kommunens krisstöd till de drabbade.

Strax före halv två på natten bekräftade polisen att samtliga ombord omkommit, och meddelade att man inte kommer att ge några fler detaljer om olyckan under natten.

– Det är bara en bottenlös sorg och tragedi. Man önskar att man kunde göra mer för de inblandade, säger Helena Gullberg.

Fallskärmshopparflyget havererade strax efter start vid klockan 19.20 på torsdagskvällen och fattade därefter eld.

Statens haverikommission kallade ut två utredare till nedslagsplatsen under olyckskvällen.

– Just nu är det ren faktainsamling som gäller, vi har checklistor att följa och kommer att jobba på med att samla in så mycket fakta som möjligt, säger Johan Nikolao, haveriutredare på Statens haverikommission.

Enligt Anna Oscarson, kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet, var planet av modell DHC-2 turbo beaver.

– Örebro fallskärmsklubb hade hyrt in det från Skåne. Vanligtvis hoppar man mest fallskärm på helgerna, men nu hade de hyrt in ett plan för att hoppa mer intensivt under hela veckan, säger hon.

Flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll drar paralleller till olyckan i Umeå 2019, då samtliga nio personer i ett fallskärmsflygplan omkom.

– Det är knappt två år sedan. Man kan undra varför ett sådant här haveri sker igen. Det är många människoliv vi pratar om, flera anhöriga som drabbas, säger han.

Flygplanen som användes i Umeå och i Örebro var båda turbindrivna.

– Det är en beprövad konstruktion med en beprövad motor, säger Hans Kjäll, som inte ser några särskilda problem med flygplansmodellen.

Men det är fortfarande för tidigt för att säga något mer om vad som kan ha orsakat kraschen. En preliminär rapport om händelseförloppet kan komma om ungefär en månad, därefter kommer det troligtvis att dröja mellan sex och tolv månader innan den fullständiga slutrapporten är klar, enligt Hans Kjäll.

Susanna Persson Öste/TT'

Jonas Grönvik/TT