Nobelflorist på besök för att vässa lokala blomsterhandlare

Coronatider och reserestriktioner. Då passar tre lokala blomsterhandlare på att bjuda Per Benjamin, nobelflorist och världsmästare i blomsterbindning, upp till Jämtland för att inspirera och dela med sig av sina kunskaper.

– Jättekul. Jag skulle ha varit i Kina eller Japan just nu på jobb. Nu blev det Östersund istället. Perfekt, säger Per Benjamin.