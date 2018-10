Två miljoner streams för Matilda Melins Orkid – så här låter nya musiken

Hon slog igenom i Idol men gör numer musik under namnet Orkid. I somras kunde hennes hembygd njuta av henne live på Storsjöyran.

När ÖP mötte Matilda Melin i vintras hade hon ett högt mål. 2018 skulle hennes musik nå tio miljoner spelningar på Spotify. Riktigt så många har inte lyssnat på den lugna dängan av Matilda Melin. Men den Östersundsbördiga artisten nådde nyligen två miljoner streams för sin låt "Only if you want to" vilket hon följer upp med att släppa ny musik. På fredagen släpptes nya låten "Nonoh" med Orkid.

Här kan du lyssna på nya låten "Nonoh"

Lyssna på Orkids "Only if you want to"

Läs mer: Livet efter Idol: Matilda Melins Orkid siktar på tio miljoner streams nästa år