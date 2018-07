Recension: Tekniken ställde till det för RO$

Det första som slår mig, innan konserten med RO$ ska till att börja i Zigzag-tältet, är åldern på publiken. Gissningsvis låg snittåldern någonstans runt 14-15 år. RO$ fans visade sig vara väldigt hängivna redan innan konserten började. De utbrast nämligen i ett stort jubel när de skymtade RO$ bakom scenen innan konserten hade börjat.

När RO$ så äntligen äntrade scenen, knappa tio minuter efter utsatt tid, utbrast ett stort jubel på nytt. Men någonting stod inte rätt till med RO$ mikrofon och hon valde att tillfälligt avbryta konserten en kort stund in i den första låten. Efter lite soundcheck med sin DJ var hon snart igång igen, men tyvärr var energin låg efter teknikstrulet. RO$ verkade inte helt bekväm med ljudet, men personligen tyckte jag att det lät bra.

När konserten väl drog igång på allvar var det med riktigt tunga beats i singeln "Dressing Room", som handlar om att ha sex i ett provrum i en klädbutik. Texten är härligt arrogant och barnen i publiken (väldigt många verkar dessutom ha kommit dit med vad som verkar vara sina mammor) skriker av lycka när de får se sin idol på scenen.

Efterföljande låten är singeln "DM" och även den flyter på bra, med sina härliga "trapiga" trummor och det (tyvärr) endast halvfulla tältet sjunger med i texten. Låten avslutas med att RO$ skriker "Mår ni bra?" och får ett rungande "JAA!!" till svar. Publiken verkar trivas, men RO$ ger några desperata blickar till sin DJ. Hon verkar fortfarande inte riktigt komfortabel med ljudet från sin mikrofon.

Och när nästa låt ska till att starta besannas mina misstankar och konserten avbryts på nytt. "Ibland blir det bara piss med allting" säger RO$ och verkar inte alltför nöjd över situationen. Förståeligt såklart, teknikstrul är aldrig kul.

Istället får vi höra låten "Woke Up" och in på scenen kommer artisten och producenten Hampus "Vinter" Bergh som RO$ samarbetat med under skapandet av singeln. Han gästar i några minuter och därefter är konserten slut.

Publiken gör några tappra försök att få ut RO$ på scenen på nytt, men de ropar förgäves. Teknikstrul är aldrig kul.