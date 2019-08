Nolervik: 50 år sedan Woodstockfestivalen – en av artisterna blev skridskostjärna i Jämtland

"I wonder whatever happened to Ante’s Korvbar in Östersund… scene of the original Hoppkorv ...

Be well, Jorma"

Texten i mejlet jag hade framför mig nu på Valborgsmässoafton hade fått mig att le. Jag kände ju till hela den fantastiska historien bakom Antes korvbar och hoppkorven.

Det här är berättelsen om rockstjärnan från USA som bodde i Strömsund under tre långa vintrar för att bli en skridskostjärna.

Det var en vinterdag 1973 och utanför entrén till Grand hotell i Strömsund kom en man gående. Han drog blickarna till sig.

Han var lång, tanig, hade ett stort yvigt mörkt hår och på den vidlyftiga vita pälsen hade han vackra broderier. Man skulle kunna nästan kunna tro att han var en rockstjärna.

Han var en rockstjärna.

Namnet var Jorma Kaukonen och han var en av medlemmarna i det då världsberömda bandet Jefferson Airplane.

Nu kanske du tror att han tyckte sig ha kommit till en bortglömd håla i ytterkanten av världen, nej, tvärtom, han hade kommit till paradiset.

Så vad gjorde denna rockstjärna i Strömsund?

Och vad är hoppkorv?

Hemma hos förre skridskostjärnan Örjan Sandler på Kyrkgatan i Östersund för några år sedan.

Vi satt i hans vardagsrum en försommardag med det skarpa ljuset flödande genom de stora fönstren mot sydväst. Örjan, OS-medaljör på 10 000 meter skridsko vid OS i Grenoble 1968, hällde upp kaffe.

– Det är en märklig historia, sa han.

Då var han som många av de här rockkillarna, en smal, tanig kille med långt hår, men väldigt trevlig, inte alls som man kanske skulle tro att han var med den bakgrund han hade.

– Det var i Davos 1974, på ett läger. Vi såg ett par som var där samtidigt och som hade lite udda saker för sig. Bland annat åkte kvinnan utan strumpor, vilket var ovanligt på den tiden. Killen hon hade med sig fick jag lite senare veta lite att han var musiker.

De fick också veta att de var gifta och att mannen kom från USA och kvinnan från Malmö.

– Jag kom inte direkt i kontakt med honom den gången, men det var någon ur vårt gäng som kom i samspråk med dem eftersom hon var svenska, och det var inte bara det att hon åkte skridsko, hon var ganska bra dessutom.

De båda blev intresserade av att hänga på svenskarna under träningen och senare på hösten fick Örjan ett telefonsamtal från Malmö. Det var paret igen.

De hade hört att Örjan och övriga åkare skulle ha ett läger på naturis i Strömsund och nu frågade de om de fick komma dit och vara med. Mannen, som var musikern Jorma Kaukonen, skulle komma först. Hans hustru Margareta skulle komma senare.

– Jag mötte honom på stationen där i Strömsund och jag hade beställt rum på Grand hotell, och han ville hyra bil, och sedan bodde han där i flera månader, berättade Örjan Sandler.

Vet du att vi har en som heter Jorma Kaukonen från USA här? Jorma Kaukonen? Äh, du driver, sa han.

Bakgrunden var ganska udda. Jorma Kaukonen, som hade levt ett hektiskt rockstjärneliv under 15 år, behövde komma ifrån folk. Han och hustrun Margareta tittade på utsändningarna från de olympiska spelen i Sapporo 1972 och hade fått upp ögonen för hastighetsåkning på skridsko. Och så hade de börjat träna.

De åkte runt till olika träningsanläggningar i USA och Europa, men hittills hade de bara åkt på konstfrusen is. Nu vill de åka på naturis.

Hur mycket visste Örjan Sandler då om hans musikaliska karriär?

– Jefferson airplane kände jag till. Men inte mer än så. Jag minns att jag nämnde det här för min skridskokompis Lasse Landin, vet du att vi har en som heter Jorma Kaukonen från USA här? Jorma Kaukonen? Äh, du driver, sa han. Han kunde det här med rockmusik, men jag hade ingen aning.

Jorma var då en 33-årig rockmusiker som hade varit aktiv på olika scener i mer än 15 år. Bland annat var han en av de som tidigt kompade en ung sedermera legendarisk Janis Joplin.

Det finns en inspelning från Jormas och hustrun Margaretas bostad där han kompar Janis Joplin och i bakgrunden hörs en skrivmaskin. Det är Margareta som skriver ett brev hem till föräldrarna i Malmö.

Den inspelningen har blivit legendarisk.

Jorma var född av finsk pappa och rysk mamma. När familjen 1963 skulle åka till morföräldrarna i dåvarande Sovjetunionen träffade han en ung svenska på färjan mellan Stockholm och Leningrad. Det var Margareta Pettersson, från Malmö, och hon skulle året efter bli hans hustru.

Jorma var en av grundmedlemmarna i bandet Jefferson Airplane, från San Francisco, med vilka han spelade på den berömda Woodstockfestivalen sommaren 1969. Bandet var också med vid gratiskonserten 1969 med bland andra Rolling Stones på en racingbana i Altamont utanför San Francisco då Hells Angels, som var inhyrda som vakter, knivhögg en man till döds i publiken. Dessutom misshandlade de festivalbesökare och artister.

Bandnamnet var Jormas förslag. Han hade själv tidigare fått smeknamnet "Blind Thomas Jefferson Airplane", efter bluessångaren "Blind Lemon Jefferson".

Jefferson Airplane hade sin storhetstid mellan 1965 och 1970, och det var först när sångerskan Grace Slick kom med i bandet 1966 som karriären tog fart. Bandet anses i dag som ett av de stora inom den lite mer drogliberala hippie-eran på 1960-talet. Albumet Surrealistic Pillow räknas idag som ett av decenniets bästa album. Låtarna handlar till stor del o droger, i synnerhet "White Rabbit", "3/5 of a Mile in 10 Seconds", och "D.C.B.A - 25".

Lyssna på vår spotifylista med kända Jefferson Airplane-låtar här.

I början på 1970-talet dalade jefferson Airplanes popularitet och bildade och bandets basist, Jack Casady, bildade ett nytt band vid sidan av för att få spela mer bluesinspirerad musik, Hot Tuna.

Det var i det läge Jorma och Margareta kom till Strömsund. De skulle relaxa, träna, åka skridsko och vara tillsammans med andra människor. Dagarna tillbringade de på Strömsvallen och kvällarna i sporthallen eller hemma hos någon av de nyfunna vännerna i Strömsund.

En av dem som tränade med paret Kaukonen var Lasse Landin, då ung och mycket talangfull skridskoåkare, från Östersund.

Lasse jobbar på Östersunds FK:s kansli och vi träffades där i en av de grå barackerna en aprileftermiddag precis när det sista av snön runt arenan smält bort.

– Jag kommer så väl ihåg när jag träffade dem för första gången. Jag hade precis muckat från militärtjänstgöringen. Därefter tillbringade jag en stor del av vintern för att träna i Strömsund.

Han berättade om hur han som vanligt kom till Strömsvallen. Där kunde han träna i princip när han ville. Den här dagen hade han och Örjan Sandler bestämt att det skulle träna tillsammans.

– Jag såg då ett par som åkte upprätt runt ovalen och de grälade väldigt högljutt. Jag frågade Örjan, vilka är det där, och han svarade, känner du till någon som heter Jorma Kaukonen?

Det gjorde Lasse. Han svarade att det finns ju en gitarrist i ett väldigt känt rockband som heter det.

– Men han är det väl inte?

– Han är det, svarade Örjan.

Lasse träffade dem sedan vid flera tillfällen. De var bland annat tillsammans på tävlingar både i Strömsund och på Lövsta idrottsplats, Frösön.

– Margareta var väl den som var lite bättre. Jorma var långsam, han kanske gjorde 47, 48 sekunder på 500 meter, men han var bättre på 5 000.

– Hur var de att umgås med?

– De var väldigt trevliga och roliga att ha med att göra. Det märkte man att de var här för att åka skridsko och att de ville komma undan folk. De tyckte det var skönt häruppe, och vi andra, trots att vi var väldigt musikaliskt intresserade, vi frågade inget om musiklivet eller konserterna, säger Lasse.

En parkeringsplats utanför Grand Hotell i Strömsund i slutet av april 2018.

Jag hade stämt träff med Håkan Sannemo. Likt Lasse Landin och Jorma Kaukonen hade han också ett stort skridsko- och musikintresse. Han var en av de stora talangerna inom skridskosporten på 1970-talet.

Vi satt i hans bil och han spelade musik på bilstereon. Det var från skivan "Hoppkorv" med Hot Tuna från 1970-talet.

– Jag träffade Jorma första gången på Strömsvallen, och vi blev vänner direkt. Vi började umgås på ovalen och sedan var vi hem till varandra vid flera tillfällen. Jag tog med mig min gitarr till honom också för att han sa att han kunde lära mig spela, men det var inte lätt för en omusikalisk kille som jag.

– Jag hade ett stort musikintresse redan då, och jag visste vilka Jefferson Airplane var men kände inte direkt till medlemmarna i bandet. Jag anade förstås att han måste vara en stor gitarrist.

De båda tragglade på några gånger med gitarrspelandet, men det ville sig inte riktigt för Håkan. Han lade ner projektet och ägnade sig åt sina vinylskivor i stället.

En torsdagskväll vintern 1974 åkte Håkan, Jorma och Margareta från Strömsund till Frösön för att tävla.

När de sedan skulle åka hem var de hungriga och behövde något att äta.

– Vi stannade vid Antes korvbar, som det hette då, och jag köpte en mosbricka med ett par korvar till.

Det som sedan utspelade sig, en helt vardaglig oansenlig händelse, skulle gå till rockmusikhistorien.

– Jag skulle skära till korven, men tog i så att den sprätte iväg och hamnade på tröjan.

– Jag utropade då "Jävla hoppkorv!", och Jorma tyckte det där var väldigt roligt.

Det visade sig att Jorma hade lagt den där stunden på minnet, och när han och Jack Casady något senare gav ut en skiva med Hot Tuna fick den namnet "Hoppkorv".

Ett namn på en LP-skiva som sedan förbryllat många musikkännare.

Håkan minns också konserterna.

– Den allra första konserten eller vad man ska kalla det hölls i källaren hemma hos min dåvarande flickvän Moa. Hennes föräldrar hade åkt bort och Jorma spelade tillsammans med en trummis och en gitarrist som bodde här.

– Lite häftigt ändå, tänk att den kände rockgitarristen gjorde en spelning i en gillesstuga på Pumphusgatan i Strömsund, säger Håkan.

Under två av sina vistelser i Strömsund anordnade Jorma Kaukonen även publika konserter, dels i skolans aula, och året efter i sporthallen under junior-VM på skridsko i Strömsund.

En kväll ringde telefonen hemma hos mig. "Hi, it's Jorma. Wanna play some rock'n roll?"

Det blev publika succéer. Vid bägge tillfällena flög hans bandkompis Jack Casady över från USA för att spela. Övriga bandmedlemmar var de lokala musiklärarna Esbjörn Mörtzell (trummis) och Tommy Hemmingsson.

I en intervju i Västerbottens-Kuriren 2013 berättade Esbjörn om mötet med Jorma. Han hade flyttat till Strömsund 1973 för att jobba som musiklärare.

- En kväll ringde telefonen hemma hos mig. "Hi, it's Jorma. Wanna play some rock'n roll?". Men det stannade inte där. Jorma ringde bandets basist Jack Casady i San Francisco och bad honom flyga över för att vara med och spela lite. - Vi gjorde en konsert till förmån för idrottsföreningen i Strömsund och det ringde folk från hela Sverige och ville ha biljetter.

I dag bor Esbjörn utanför Umeå.

Håkan Sannemo och hans dåvarande flickvän Moa fick också göra en riktig drömresa när de 1976 reste över till USA och tillbringade fem veckor tillsammans med Jorma och Margareta.

– Det var en otroligt häftig grej att få göra det. Det var inte vanligt på den tiden, och jag minns att det kändes som att vara med i en film, det var så overkligt, berättade Håkan.

Hur har hela den här historien präglat ditt fortsatta liv?

– Resan har satt sina djupa spår i mig och är något jag bär med mig för resten av livet. Tänk dig en ung musikintresserad grabb som får åka över och vara tillsammans med dessa människor och deras umgänge, alla musiker, vilken känsla.

I dag har inte Håkan någon kontakt med Jorma eller de övriga. Margareta och Jorma gick skilda vägar, och Margareta lever tyvärr inte längre. Håkan följer dock Jorma och Jack Casady via nätet och han vet att de fortfarande är ute på turnéer.

Håkan har sin familj och sin villa i Strömsund, och han har ett helt musikrum med mängder av cd-skivor. Alla skivor med Jorma Kaukonen finns förstås där.

– Här kan jag vara och spela min musik, och jag njuter av varje dag för ingen dag kommer åter. Och tänk att jag snart ska bli både morfar och farfar, och det är planerat till samma dag!

En kväll i förra veckan plingade det till i mejlkorgen. Jag hade sökt Jorma Kaukonen på nätet, hittat en blogg som troligen var hans. Varje blogginlägg innehöll mängder av kommentarer från fans världen över.

Jag hade inga större förhoppningar om att få svar, men lade in en kommentar om att jag sökte honom och att jag hade hälsningar från Strömsund.

Här är Jormas, nu en äldre grånad man men med knivskarpa minnen och en varm ton i sitt berättande, brev och hälsning till Jämtland:

"Kära Stefan:

I en normal värld skulle jag vara farfar ... men i den här världen har jag en elva-årig dotter som behövde mig i går kväll ... men nu är jag här och här är min berättelse.

Jag tillbringade tre skridskovintrar i Strömsund ... '74, '75 och '76 som jag minns.

Första vintern stannade jag på Grand Hotell (vilket verkligen var grandiost) och de två följande vintrarna i en liten lägenhet ovanför TV-doktorns affär på vid en liten gata i Strömsund.

Håkan var en av mina första vänner i Strömsund. Vi fann varandra tack vare musiken och skridskoåkningen. Jag minns att han hade en vacker flickvän som hette Monika som använde ”snuss” ... som alltid fick mig att le. Vi såg inte så mycket av kvinnor som snusade hemma i staterna på den tiden. Som du säkert vet, var jag gift med en svensk kvinna som hette Margareta. Hon var från Malmö och var alltid lite självmedveten om sin skånska dialekt när hon var i norra Sverige.

Jag kunde aldrig lära mig flytande svenska och jag är säker på att det var frustrerande för många svenskar att försöka prata med mig, men jag gjorde det bästa jag kunde och jag blev förtjust i ert språk.

I år har jag tittat på Bron med Sophia Helin på ”Hulu” och tack och lov är den textad, men jag är förvånad över hur mycket jag fortfarande kan förstå. Vilken bra show!

Varför nämner jag detta?

Det var sättet som samhället välkomnade mig, en amerikansk främling rakt in i sina hjärtan.

De korta vistelserna i Jämtland har en stor del i mitt hjärta. Det var inte bara skridskoåkningen, utan det var verkligen en magisk tid. Det var sättet som samhället välkomnade mig, en amerikansk främling rakt in i sina hjärtan.

Kurt och Anna Eriksson och deras barn blev som en familj för mig. Bengt Eriksson som kom på besök hit till vår "Fur Peace Ranch" för några år sedan. Det är fantastiskt för mig att han (Bengt) är en fin gitarrspelare i en amerikansk stil någonstans i norra Sverige. Hur coolt är inte det?

Håkan ser fortfarande ut som Håkan ... han verkar ha åldrats bra. Jag ser mer ut som min far vid denna tidpunkt i mitt liv, men det är okej.

Jag antar att vintrarna nu inte längre är så kalla som de var. Jag hör att Prinsloppet är borta ... men jag körde det en gång och jag minns det som om det var igår.

Jag kunde aldrig ha föreställt mig att livet skulle bli så här när jag var ung. Jag har varit mer än välsignad. Jag har precis slutat skriva på min självbiografi som kommer ut på St Martin's Press i augusti. Det handlar verkligen om min andliga väg genom åren. Jag har varit ett pågående projekt och en sökare sedan jag föddes.

Allt som har hänt med mig har gjort mig till den person jag är i dag, och jag har kommit att tycka om den personen.

Självklart spelar musiken som alltid har uppburit mig en stor roll i mitt liv ... men det är bara en del av bilden. Jag har levt det liv jag har velat. Några av mina val har varit bättre än andra men jag skulle inte ändra någonting även om jag fick möjlighet. Allt som har hänt med mig har gjort mig till den person jag är i dag, och jag har kommit att tycka om den personen.

Jag är fortfarande ute på vägarna och turnerar och det blir bra mycket över hundra nätter om året hemifrån, och jag älskar det också. Med en finsk far och en rysk mamma verkar jag ha varit begåvad med god genetik och hittills är jag ganska frisk för att vara en gammal gubbe.

Jag vill se Öresundsbron ... men inte så mycket som jag vill se Jämtland igen.

Min fru är på affärsresa till Boston i helgen och min dotter och jag håller på att grilla några hamburgare och korv (jag undrar vad som hände med Antes Korvbar i Östersund ... den ursprungliga scenen för ”Hoppkorv”)

Livet är bra ...

Jag fortsätter att prata med min familj om en resa till Sverige. Jag vill se Öresundsbron ... men inte så mycket som jag vill se Jämtland igen. Jag har också familj och vänner i Finland. Vilken bra resa det skulle vara!

Ge Håkan ett handslag och en kram för mig ...

Och mitt bästa för dig – din

Jorma

Tack Jorma, och jo, det går fortfarande att få sig en bit mat där Antes korvbar låg. Numer heter det Restaurang Vallentino, och är en pizzeria.