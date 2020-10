Nolervik: De lämnade Roslagen för charmiga huset i Raftälven: ”Vi blev störtförälskade”

För hundra år sedan hade det byggts upp av fotografen och konstnären Lars Enarsson. Fyllt av snickarglädje, tinnar och torn, en fin trädgård och skulpturer som mötte besökaren redan vid den lilla broövergången av Skrapabäcken. När Enarsson dog på 1960-talet har det sedan bebotts sporadiskt och de senaste 30 åren har det stått tomt.

Vid infarten vajar två små flaggor i vinden, den ena svensk, den andra norsk. Och på en emaljerad skylt intill står det Peter och Grethe.

Peter Solenberg kommer ut och möter mig. Han och hustrun Grethe har varit inne hos grannen ”Bempa”, Bengt-Erik Åström, och ätit lunch.

Vi slår oss ned vid en liten trädgårdsmöbel på tomten. Gården är lite uppochnedvänd just nu, det syns tydliga tecken på kreativitet, det byggs, restaureras och förändras. Redskap och byggnadsdetaljer står uppställda lite varstans.

Peter berättar historien om hur han och Grethe, som kommer från Frosta utanför Trondheim, skulle till hennes hemtrakter på 70-årskalas hösten 2018. Därefter skulle de vidare på semestertur till södra Frankrike och så hem till Norrtälje igen.

– Vi hade inte den minsta koppling hit. På väg till Trondheim hade vi stannat för natten på campingen i Gällö. Som jag brukar göra satt jag och tittade på Hemnet, det är kul att se vad hus kostar och så där.

Då dök ett fotografi på ett ovanligt hus upp.

– På fotografiet såg det ut att vara en stor herrgårdsliknande byggnad och så stod det då att det såldes inklusive inventarier för 195 000. Jag sa till Grethe, vi ska ju inte ha något fritidshus, för vi har redan ett utanför Norrtälje. Vi behöver inget, men vi måste åka till Raftälven och titta och se vad det är man får för pengarna.

– Och så åkte vi hit och tittade, och vi såg huset och vi blev störtförälskade på en gång.

Det är nu exakt två år sedan. Peter berättar att det var så här lite gult och lite varmt.

– Jag tog fram mitt durspel och satte mig på trappan och spelade litegrann och Grethe gick runt och fotograferade och filmade. Sedan satt vi och pratade om det här huset hela tiden först till Trondheim och sedan hela vägen ned till södra Frankrike.

Det lilla luggslitna huset i Raftälven lämnade dem ingen ro.

– Min syster bor i Bordeaux, och när vi kom dit pratade vi med henne och visade kort på huset, men vi sa att vi skulle inte köpa något hus, inte i Jämtland, det är så långt att åka. Då sa syrran, men det är klart ni ska köpa det, det kostar ju ingenting.

På vägen hem till Norrtälje blev det nya diskussioner och till slut bestämde de sig, nej, det blev inget köp. Peter skulle ringa mäklaren och tacka nej.

– När jag kom ned på morgonen då hade min hustru åkt till jobbet och så låg det en lapp på bordet där det stod med stora bokstäver, ”Ring mäklaren, vi måste titta på huset en gång till.”

Helgen efter var Peter och Grethe på nytt i Raftälven. Nu gjorde de klart, skrev på papper på plats och så fick det bli.

– Vad mötte er då?

– Ett ruckel. Det var förfallet, men jag har jobbat med såna här hus i hela mitt liv. Jag såg att det finns inte ett hus som det här. Det är dels hur det ser ut, men det finns så mycket själ i huset, man känner att någon lagt all sin kärlek i det en gång i tiden när det byggdes. Jag kan inte se sånt här falla, det går inte. Och sedan är det en utmaning också.

För någon som hade lejt för upprustningen av huset hade det blivit en dålig affär, men för Peter, som såg egna lösningar och möjligheter, har det blivit något annat.

– Jag såg ju att, jamen det där fixar jag. Jag har exempelvis tagit upp alla golven och bytt ut de ruttna bjälklagen, därefter har jag lagt tillbaka de gamla golvplanken igen.

Så här långt har Peter och Grethe, hon kommer förresten ut till oss nu, lyft, lagt ny grund, lagat och lappat och gjort det beboeligt.

– Jag bygger inte så mycket, men hjälper till med småsaker, säger Grethe, som är nyligen pensionerad sjuksköterska.

De spelar dessutom dragspel tillsammans. Peter både spelar dragspel och sjunger visor till gitarr, han är dessutom en duktig Cornelis-tolkare. Han ger prov på det. Dessutom drar han en låt, ”Fjällbruden”, på durspelet.

– Vi har ingenting till skänks i vårt hus, förutom att han jobbar väldigt mycket, säger Grethe.

Peter är gammal utbildad båtbyggare och möbelsnickare, så det är han som gör det mesta av snickeriarbetet.

– Jag målar lite fönster, bakar kakor, lagar mat, säger Grethe.

De tar mig med in i huset. Och charmen följer med ända in, ljuset som lyfter oss mot taken. Peter visar gamla väggmålningar som är från Lars Enarssons tid. Grethe lyfter fram den blå bården som en av deras nyvunna vänner, Kim Dulk, från grannbyn Störåsen målat.

– Vi vill sätta vår egen personliga stil på rummen, säger hon.

Peter plockar fram något som stått bakom en byrå. Det ser ut som gamla målningar.

Han säger:

– Det här är tapeterna som var här inne. I det här rummet var det sådana bilder överallt. Då tänkte vi att vi skulle sätta upp dem igen, men när vi gjorde om så ville vi ha lite mer möbler än förut, och då skulle inte de här synas.

Han berättar att Kim Dulk föreslog att hon skulle få måla en bård i stället.

– Den passade lite bättre in på oss. Hon tyckte inte vi skulle leva i hans anda överallt så då fick hon göra det här och vi blev väldigt nöjda.

Sedan förste ägaren Lars Enarsson dog 1966 har huset i stort sett stått tomt.

Folk har vant sig vid att det varit tyst och ödsligt runt huset, men på senare tid har det varit alltfler som stannat till och undrat vad som varit på gång.

– Nu ser byborna att det rör sig lite här också. Och alla grannar runt omkring verkar vara så glada att vi tagit hand om det, säger Peter.

De trivs i byn och de är överväldigade över all hjälp och stöttning de får.

– Det är så härligt det här med att människor är så vana vid att hjälpa varandra, och att det händer saker. Man kan allt möjligt här i Raftälven, säger Peter.

Grethe:

– Vi får så mycket hjälp och vi kan kanske hjälpa andra också. Vi kan gå runt och spela lite dragspel.

– När ska allt stå färdigt då, undrar jag sedan så där lite tålamodlöst journalistiskt.

Grethe svarar:

– Vi pratar ju inte om att vi har något mål precis, utan vi har framtiden som alla andra. Vi behöver inte ha målet, vi kan gå vägen liksom. Alla tror att man ska hinna med och göra saker klar saker i livet, men i stället kan man få säga att man hann det man skulle.

– Det är bara det att vi åker ner till Vätö i Norrtälje i bland också, vi har en lägenhet som vi inte vet om vi ska ha kvar.

Grethe tänker att hon och Peter blir glada och nöjda över små detaljer som blir klara.

– Det kan vara att det kommer upp taklister och en skorsten som man gläds åt små saker, sådant som ändras här inne.

Jag frågar om de känner av Lars Enarssons närvaro?

Peter:

– Ja, jag känner mycket av hans närvaro. Det är nästan i allt jag gör får jag nästan fråga honom om det är okej, han finns kvar, och ska ju finnas kvar också. Men han får inte ta över.

Grethe berättar mer om planerna.

– Ja, jag vill att det ska se ut som det såg ut i början på 1900-talet, det är så jag vill att det ska vara. Som bron här och staketet och att måla i rätt färger. Den idyllen.

– Det känns ju inte som en våldtäkt på huset när man sätter upp gips på väggarna, säger Peter.

Grethe:

– Nej, man måste ha värme i huset och kunna bo här, sedan de små detaljerna som gör det speciellt. Vi byter ut en del av sådana grejer mot våra egna.

Och om framtiden säger Peter att det trots allt kanske finns ett mål.

– Ja, jag vill helst bo här, för gott.