Nolervik: Jag fick oväntat besök av Mister C i somras

För en tid sedan var jag på en ny provtagning och röntgenundersökning på sjukhuset.

Ett nytt ansikte den här gången. Och ännu ett. Och ett till.

De frågar:

– Har du gjort det här förut?

Jag nickar till svar. Lite tyst så där, du vet. Jo, några gånger.

Men jag tänker att, ja, det måste väl vara ungefär nånstans mellan 60 och 70 gånger nu. Så många gånger har jag genomgått en så kallad skiktröntgen av min kropp för att de ska se om det finns några tumörer.

Den sköljer genom kroppen i form av värme och lätt illamående men går snabbt över, och samtidigt den där proceduren på nytt: "Andas in och håll andan", "Andas ut igen".

Jag börjar alltså bli rutinerad, och det kan jag säga, att det är inte alls så farligt. Jag kommer, får en nål i armvecket där kontrast ska sprutas in i mitt blod, och sedan är det till att lägga sig i själva apparaten, lyssna på instruktionerna "Andas in och håll andan", "Andas ut igen". Efter ett par torrövningar sprutas kontrasten in. Den sköljer genom kroppen i form av värme och lätt illamående men går snabbt över, och samtidigt den där proceduren på nytt: "Andas in och håll andan", "Andas ut igen".

Och så säger de att jag ska komma ihåg att dricka mycket så att njurarna rensas från kontrastvätska.

Och så går jag ut i friheten igen.

Med tankarna.

När jag sneglar bakåt kan jag se den där mörka figuren.

Mister C.

Figuren skuggar mig. Hur den nästan ökar takten lite och hur jag själv ökar steglängden. Allt för att slippa undan.

Och för varje dag som går innan jag får provsvaret kommer figuren allt närmare.

I våras, precis när sommaren skulle börja blomma och livet lekte och jag tränade och sprang kilometern på fem-sex minuter, då hade Mister C sprungit ifatt mig.

Dagen D.

Jag sitter i väntrummet i Umeå. På Onkologen. Jag får snabbare andhämtning, snabbare puls, svettningar.

I våras, precis när sommaren skulle börja blomma och livet lekte och jag tränade och sprang kilometern på fem-sex minuter, då hade Mister C sprungit ifatt mig. Tagit mig i axeln och sagt:

– Stopp. Det är dags nu. Du har ett återfall.

Sedan dess har jag fått behandling på nytt. Fem gånger till Umeå.

Och nu är det alltså examensdags. Jag vet inte vad svaret blir den här gången. Men pulsen och andningen går lite snabbare. Om jag känner efter. Blir lite låg, men försöker hålla skenet uppe.

Väntan är värst.

Och när beskedet kommer. Kontrasten mellan bra och dåligt besked. Antingen dansar jag fram som i en glad calypso om våren, eller så blir jag haffad av Mister ... du vet.

Nu kommer hon.

Hjärtat. Lungorna. Andningen.

Hon:

– Jo, du har ju gjort en röntgen, och den visar att allt har gått tillbaka. Allt ser bra ut.

Min livräddare.

Jag går ut genom dörren som det står LIVET på.