Nolervik: Klas på bas och offerdalskt lokalsinne prisas

Är han inte på restaurang i Laxsjö, eller på Hissmoforssågen, ja då är han på klubbhuset i Änge eller så sitter han och skajpar med någon i finsoffan.

Det senaste är att ytterligare ett par priser har delats ut under årets ickefysiska Krokoms guldgala.

Nu handlade det om ungdomskultur-stipendiet, samt tillgänglighetspriset. De har gått till 20-årige Klas Niclas ”Klas på bas” Höglund, från Aspås, samt till Offerdals IF. Den förre får stipendiet för att vara så ung och ändå en så fullfjädrad musiker, som de skriver i motiveringen. Offerdals IF får sitt pris för att de under sommaren och den rådande coronapandemin med sitt ”Check point Offerdal” lyckats få människor att ge sig ut och leta orienteringsskärmar i omgivningarna.

Kommunens tillgänglighetspris till Offerdals IF:

”Med idérikedom och påhittighet har föreningen lyckats att få så många personer, oavsett ålder, att utöva motion på ett roligt och gemensamt sätt med corona-avpassat avstånd.

Genom aktiviteten Check point Offerdal har Offerdals Idrottsförening gjort det möjligt för alla att motionera på sina egna villkor. Med kontroller i olika svårighetsgrad har det erbjudits en utmaning för alla, oavsett förmåga.

En del kontroller har varit kluriga att hitta, medan andra har varit enklare och har kunnat nås från exempelvis en bilväg med kort avstickare ut i naturen. Frisk luft, respekt för naturen och möjlighet för alla att kunna delta genomsyrar hela idén.”

Krokoms kommuns ungdomskulturstipendium till Klas Niclas Höglund, från Aspås:

”Ambitiös och professionell basist med ett brinnande intresse för musik. Endast 20 år gammal men redan en fullfjädrad musiker. Han har hunnit med många år i kommunens kulturskola, sommarjobbat som gatumusikant, studerat musik på gymnasial nivå och är nu inne på sitt andra år på Mellansels musikhögskola. Han har deltagit i många olika musikprojekt och är alltid en uppskattad samarbetspartner.”

Jag fick tag i Klas Niclas Höglund lite senare. Jag frågade om hur känslan var efter att ha fått stipendiet.

– Det är superroligt! Det känns lite som ett bevis på att folk har uppskattat och uppmärksammat när jag varit ute och spelat.