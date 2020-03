Nolervik: Maries facebookinlägg sprider sig över landet – och den lokala Icahandlaren ger plats för hennes blommor: ”Vi kan inte överleva annars”

Jag älskar blommor.

Vem gör förresten inte det? Fräscha blommor runt om livar upp.

Men när blomsterbutiken är borta och när de vissnade kvistarna av säsongens tulpaner segnar ned och dör kan det vara för sent.

Eller som jämten säger, "Det är för sent att komma med mjölkbyttan när båset är tomt".

Det är svårt att se sig omkring utan att se blommor, tulpaner på bordet, streptokarpusen i fönstret, mårbackan, påskliljorna ...

De borde lätta upp tillvaron även i Coronatider.

I Krokom har blomsterbutiken Amaryllis funnits sedan början av 1960-talet. Den har vandrat som ett färgsprakande och väldoftande vandringspris från ägare till ägare i sex decennier och sedan 2012 är det Marie Gunnarsson som driver affären. Förutom henne själv finns ett par anställda.

När butiken öppnar på torsdagsförmiddagen är det redan folk utanför dörren.

Och när jag kommer in är det fullt upp med att göra i ordning en stor beställning som de fick dagen innan.

– Men kom in du, vi kan prata samtidigt, säger Marie Gunnarsson och expedierar en av kunderna.

Doften av blomster och grönt är vederkvickelse för näsa och hjärna. Det är friskt och fräscht.

Marie berättar samtidigt om den tid i hennes småföretagarliv som kanske varit mest kännbar hittills. För ett och ett halvt år sedan flyttade Amaryllis från en mindre lokal mer centralt i Krokoms samhälle ut till Krokomsporten vid E 14. Lokalerna blev större, liksom utbudet, och Marie fick ta av sin hopsparade buffert för att allt skulle gå i hop. Vilket det nu gjort efter ett drygt års hårt kämpande.

Så kom coronautbrottet.

Allt har pekat neråt för hennes lilla blomsterbutik efter det. Folk har väl kanske haft annat att tänka på än att köpa blommor.

Natten mot onsdagen var det extra tufft berättar Marie.

– Jag låg jätteorolig på natten och hade svårt att somna. Jag låg och grunnade. På morgonen satte jag mig ned och skrev ett inlägg på facebook.

Det blev till ett upprop mot främst de matbutiker som nu säljer blommor.

Klockan 7.22 på onsdagsmorgonen tryckte hon på publiceraknappen:

”Jag driver en blomsterbutik med anställda på en mindre ort i Jämtland. Med anledning av Coronaviruset och den situation som råder vill jag säga några ord.

Jag vill med det här inlägget och under rådande omständigheter allra ödmjukast be om att ni matbutiker tar bort krukväxter och snittblommor ur ert sortiment under denna kritiska period.

Försäljningen av dessa produkter är inget ni behöver för att överleva. För oss är det avgörande och vi behöver varenda kund vi kan få. Under normala förhållanden är det hanterbart men under dessa omständigheter är det förödande.

Det finns ingen vinnare i längden om företag går i konkurs.”

När Marie och hennes personal kom till butiken klockan tio för att öppna började folk strömma till.

– Det blev ett gensvar direkt här i butiken, och det blev jättemånga delningar på facebook och sedan var det någon blomsterbutik i Strängnäs som kontaktade mig och undrade om de fick använda inlägget och sedan har det spridit sig.

Marie Gunnarsson startade därmed en våg av reaktioner från andra blomsterhandlare och näringsidkare landet över. Efter ett dygn hade hennes inlägg delats nästan 1 000 gånger och det var närmare 80 stöttande kommentarer.

– På onsdagen hade vi mycket kunder i butiken och det är ju en form av stöttning just då, men förhoppningsvis håller det i sig även framöver.

Marie fick också ett lite överraskande besök under dagen.

– Icas butikschef i Krokom kom hit under dagen och erbjöd oss deras plats för blommor i butiken. Vi kommer att få ta dit våra blommor och sälja där.

Marie är förstås väldigt tacksam för det.

– Matbutikerna behöver ju inte det här. Det är en service för deras kunder som är på bekostnad av oss. Vad händer om folk bara fortsätter att köpa allt från storbutiker? Deras utpriser till kund är våra inköpspriser. Kunden får en bild av att blommor är billiga. Men det är ett långt led alltihop.

Det som ytterligare krävs för att Marie ska känna sig lugn är att de kan börja hålla en viss kvantitet i gång. Att åter få börja sälja även vardagsbuketterna till folk vore drömmen.

– Det känns som en tankeställare. Många branscher blir drabbade. Vi måste få sälja även de här vardagsbuketterna och inte bara begravningsgrejerna och inför högtider. Vi kan inte överleva på annars. Det går inte.

– Nu när det går ner så här, behöver ni slänga mycket?

– Nej, vi bromsar på inköpen. Lager har vi, men det är mest saker och prylar, som inte blir förstörda. Men blommor och krukväxter där bromsar vi när det går ner.

Men under onsdagen bröts den negativa trenden. Då fick de i stället öka på beställningarna när det var så mycket folk i butiken.

Även om Marie i dag känner mycket mer framtidstro än i tisdags och natten mot onsdagen så ligger oron kvar och gnager i hennes bröst.

– Värst är oron om vad som ska hända. Vad säger det här, man visar sitt direkta stöd nu, men om ett par veckor, vad händer då? Sådant som inte ens kunderna kan påverka, hur mycket kan vi då använda det här förslaget från regeringen?

Det hon främst tänker på är förslaget om sjuklön och korttidspermittering. Marie har inte hunnit läsa in allt än, men säger att hon ska göra det under dagen.

– Man får så mycket tankar och funderingar, det här är jättejobbigt, jag är så orolig. Det är så lite som säger att det kommer att gå bra. Kanske måste jag minska ned, jag har ingen aning i dagsläget.

Marie börjar slå in buketter till en större beställning från ett annat mindre företag. På så sätt stöttar de varandra i dessa kristider. I bakgrunden håller andra på med sina jobb. Det är högt tempo, snudd på stress, men ändå glada ansikten.

När jag går ropar någon efter mig:

– Kom ihåg att dom ska ha kallt vatten!