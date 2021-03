Nolervik: När enslingen på Näldön styrde Jämtland

Varje sak, varje tingest, varje liten sak har en historia.

Det här ska handla om en ganska banal sak som en tom kista. Jag grävde i den och hittade en berättelse. Den handlar om ”Enslingen på Näldön”, som hade varit kistans ägare.

Det var på vårvintern 1839 som sex svartklädda män med böjda huvuden hade knackat på hos kyrkvaktmästaren i Myssjö.

– Vi kommer med Axel Adlersparre, sa de sex och lämnade en dyster last vid dörren.

I kistan som männen släpat på isföret från Näskott över Storsjön till Myssjö låg förre landshövdingen och riksdagsmannen Axel Adlersparre, bror till den mer kände George Adlersparre, revolutionshjälten från 1809.

Adlersparre, som var född och uppväxt på Hovermo i Myssjö socken, hade dött tidigare på hösten och sedan legat i bårhuset i Näskott under ett antal månader när man väntade in rätt före. Under ett antal år i slutet av sin levnad hade han bott på sin herrgårdsliknande gård ute på Näldön i Näldsjön. Först tillsammans med hustru och gårdsfolk, mot slutet helt ensam.

En dag i början på juni en sommar för några år sedan, visade dåvarande ordförande i Näskotts hembygdsförening, Sven-Olof Svensson, mig uppför den gnekande trappan till hembygdsgården i Kingsta. Där fanns en kista.

Uppe på vindsvåningen stod den, en brun, ganska anspråkslös kista som var ungefär en gånger en halv meter stor. En halv meter hög.

– Det är en färdkista, och i den hade Axel Adlersparre sina saker när han reste omkring, berättade Sven-Olof.

Så började historien att nystas upp.

Mest känd blev han till en början för sitt hätska uppträdande på riksdagen i Norrköping 1800

Axel Adlersparre var född på gården Hovermo i Myssjö i juni 1763, och kom att leva sitt liv som militär och ämbetsman. Mest känd blev han till en början för sitt hätska uppträdande på riksdagen i Norrköping 1800, där han inför sittande plenum avsade sig medlemskapet i riddarhuset. Han ville helt enkelt inte längre tillhöra adeln.

Han var med i ett par krig och blev sedermera ryttmästare och efter några år landshövding över dåvarande Ölands län. Under sin tid på Öland arrenderade han kungsgårdarna på Borgholm och Ottenby. Det var omkring 1820.

Borgholms kungsgård härjades dock av brand och förstördes och rykten började gå om att det var Adlersparre själv, landshövdingen, som låg bakom branden.

Stämningen blev så hätsk att han och familjen fick fly fältet. De packade och reste norrut mot gamla hemtrakter och hamnade i Jämtland. I mitten på 1820-talet flyttade de till en enslig gård som låg på en ö ute i sjön Nälden, den så kallade Näldön. Gården, under Adlersparres hand så småningom en riktig herrgård, drevs upp till ett mönsterjordbruk och familjen levde ett stilla och harmoniskt liv. Barnen, Sophie Adlersparre, en av sin tids största svenska konstnärer, och sonen Axel, som gick i faderns fotspår och blev militär, levde även en tid på Näldön.

Axel Adlersparre var också under ett par år (1833–1834) landshövding över Jämtlands län, och han skötte ämbetet från sin plats ute på ön.

Den förre kulturredaktören på ÖP, författaren Per Nilsson-Tannér, har skrivit om Axel Adlersparre. Han konstaterade att gården på Näld­ön med tiden sjangserade i takt med att Adlersparres ekonomi blev sämre. Gårdsfolket fick ta på sig arbeten på gårdarna runt omkring i bygden för att klara uppehället.

En gång när de var på sådant arbete kunde de från andra sidan sjön se hur den vackra herrgården på Näldön fattat eld och innan någon hunnit över för att rädda något hade huset brunnit ned till grunden.

Gården på Näldön har sedan dess byggts upp och bebotts i olika omgångar. Även i dag finns byggnader kvar, men de står numera öde.

Färdkistan som en gång tillhört Axel Adlersparre har också haft sin historia efter hans död. Den har funnits i privat ägo i 150 år fram tills för tiotalet år sedan, då en privatperson skänkte kistan till Näskotts hembygdsförening.