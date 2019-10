Nolervik: Nio kvinnor brändes inne när Locknegården eldhärjades

Det brinner!

Det brinner! Hjälp patienterna ut!

Men åtta kvinnor blev kvar i eldhavet. En avled senare. Nio människors liv släcktes i branden.

Det pratades om det lite tyst hemma i byn. En av de unga kvinnorna som brann inne den där fasansfulla natten när katastrofen slog till mot Locknegården, kom från byn. Hon hette Karin.

Men det var inte självklart. Inte alls så självklart att prata om det. Hon var på anstalt för kvinnor som inte klarade ett liv som andra.

Hon tillhörde de gömda, glömda, vars levnader skulle skylas för omvärlden. Det var samhället som var så. Människor som inte klarade tidens tempo, eller krav, gömdes undan på sinnessjukhus eller sinnesslöanstalter. Sådana fanns på olika platser i landet.

Vem vet vad de hade gjort för att hamna där? Kanske var de bara sent utvecklade, några kanske för tidigt utvecklade, adhd, autism, ja, anledningarna var många. Kanske hade någon bara varit uppstudsig mot överheten. Prästen, distriktsläkaren eller skolläraren hade sista ordet. Folk fann sig.

Locknegården kallades vård- och arbetshem för kvinnor, men var i själva verket förvaring av människor.

I Lockne fanns ett 30-tal kvinnor instängda. En av dem var unga Karin, från min by.

Sent på kvällen 18 december 1962 började det brinna i ett av utrymmena i huset och panik utbröt. Förvirrade skräckslagna människor i alla åldrar sprang omkring och ropade på hjälp. Några sprang tillbaka in för att hämta julklappar, andra blev rädda och sprang tillbaka in i sina rum och gömde sig.

Personal och brandvärn lyckades få med sig 22 personer ut, som frusna och illa medtagna fick tas omhand av bybor. Nio kvinnor brann inne.

En av dem kom från byn min. Karin Birgitta, 33 år.

Det var en av de värsta olyckor som drabbat Jämtland i modern tid, men det har fallit i glömska.

I ÖP skrevs det uppseendeväckande lite med tanke på den stora andelen människoliv som gick till spillo, och även dagarna efter rapporterades sporadiskt från olyckan.

Någon vecka senare var allt glömt. Förseglat. Det var som om de nu döda kvinnornas liv aldrig levts. Vi firade jul och nyår och så gick vi vidare.

Jag råkade bara på nyheten av en slump när jag letade annat i de dammiga ÖP-läggen.

Så det här får bli en upprättelse till Karin och de andra som gick åt i branden och sedan glömdes bort.