Nolervik: Skärvångens lysande idé tände inte kommunen – nu är ljuset släckt

På 1960-talet började skogarna i Jämtland att lysa runt byarna om vinterkvällarna. Någon tryckte på knappen. Elljusspåret var tänt.

Det belysta spåret blev den norrländska inlandsbons livsnerv, en bländande vit autostrada in under snötyngda granar och dinglande kabellampor, in i hälsa och naturupplevelse.

I dag är det inte på samma vis. Elljusspåren finns visserligen kvar som monument över 1960-talsandan då den ljusnande framtid var vår. Men entusiasterna är färre och och de som försöker hålla elljusspåren vid liv kämpar i motvind.

Elljusspåret i Skärvången invigdes av idrottsföreningen och stolta bybor i början på 1970-talet. En slinga på två-och-en-halv kilometer med krävande motlut och tuffa utförslöpor. Här hölls tävlingar och här danades många blivande talanger inom längdåkningen.

I dag är medelåldern högre i Skärvången och det gamla, i flera omgångar stormrivna, elljusspåret kostar för mycket att hålla i drift. Folk vågar inte åka där längre.

Åke och Anna Eriksson är några av de bybor som dock kämpat för att hålla spåret i gång.

De berättar att stormen Ivar som var för sex-sju år sedan fällde mycket träd som gav skador på anläggningen från 1970-talet. De fixade till det hjälpligt och drev det vidare i flera säsonger, men så kom det ytterligare stormar, nya skador.

– Det var ju sköra grejer som stått i mer än 50 år, så till slut stod vi i ett läge där vi skulle behöva göra något radikalt, säger Åke Eriksson.

De kom fram till att de skulle behöva en ny anläggning.

Eftersom det gamla spåret mer var anpassat för tidigare decenniers mer tävlingsinriktade verksamhet planerades nu för ett helt nytt spår. Det skulle bli mer motionsinriktat.

Anna Eriksson:

– De lade ju många tävlingar på den tiden på sådana här ställen och spåret var väl inte så mycket inriktat på motion. Vi som bor här nu vill bara komma ut och åka i vår egen lugna takt och då var det många som tyckte att det gamla elljusspåret var alldeles för krävande.

Vid ett möte diskuterade man sig fram till en helt ny sträckning av spåret.

– Istället för att lägga pengar på att ständigt reparera det gamla som inte så många ville åka, så lade vi det åt sidan och började leta en ny sträckning. Vi hittade en jättebra slinga från Ulleriet och bortöver, som var lätt kuperad, och så kom vi på att vi skulle dra spåret fram och tillbaka, säger Anna Eriksson.

Idén gick ut på att bygga ett spår på 1 250 meter, som skulle vara extra brett med extra höga belysningsstolpar. Då skulle man kunna åka iväg och vända och sedan samma väg tillbaka. Det skulle bli hälften så dyrt, ge fler chansen till motion och dessutom skulle det bli mer socialt, ja, man skulle ju kunna mötas efter vägen.

– Länsstyrelsen tände på idén, de tyckte det var en smart grej till halva priset. Så vi gjorde ett förslag och skickade en ansökan om bygdemedel till Krokoms kommun, men de sa nej, vi tog för mycket av kakan just det året, säger Åke Eriksson.

De skickade ansökningar ett par år i rad, men fick aldrig några pengar för att sätta planerna i verk. Summan de sökte var på 340 000 kronor.

– Då var vi dessutom beredda att lägga in 150 000 själva också, men inte ett öre fick vi, säger Åke Eriksson.

I höst och vinter har ett företag varit i Skärvången och plockat bort den gamla kopparledningen för telefon. Byn bad dem då att samtidigt plocka ner ledningar och ledningsstolpar för elljusspåret.

– Vi skänker bort ledningarna till Enarsvedjan som kommer hit och hämtar det. Där tänker de använda det för att renovera sitt eget elljusspår, säger Åke.

Och i Skärvången då, finns det i dag något spår i den gamla anrika skidbygden?

Jodå, ett dagsljusspår finns det.

– Vi kör upp ett spår på vår mark, det är en skogsbilväg bortöver och så runt en myr och tillbaka. Det är det så kallade Storflospåret, säger Anna Eriksson.

Ljuset är släckt, men glöden finns kvar.