Nolervik: Sockenslaget på Offerdalshägna – blod, svett och kaffe i ödesmättat drama med oväntat slut

Det var upplagt som i en film av bröderna Joel och Ethan Coen; ödesmättad landsbygd, spända människor, surrealistiska episoder, blodig handling och ett oerhört dramatiskt avslut.

Det var sockenderby i herrfyran på Offerdalshägna och det var skymning, regn i luften och doft av liniment, blod, svett och kaffe.

Jaja, ni som vet ni vet. Offerdal mot Alsen. Grannfejd. Socknarna som ligger på varsin sida av Hällberget. Som Norge mot Sverige i längdåkning, Sverige mot Finland i ishockey, Sverige mot Danmark i fotboll ...

Inte ett finger läggs emellan. Man offrar sig. Ingen ger sig. Skyttegravar. Ställningskrig. Vildsinta attacker in i fiendeland.

Både tänder och knän offras till sockengudarnas fotbollsfest en sådan kväll.

Alf Edfeldt var där. Gick nu omkring med blekt ansikte och nerverna utanpå den alsenska grönjackan och väntade in avsparken.

– Huvva huvva, suckade han.

– Fast je e ju offerdaling från början, je flötte te Ärsn 1970.

Så visst fanns det lite känslor på båda sidor om hjärtklaffen.

Ann-Catrin Kvarnlöf hade tagit på sig gulvästen och räknade in publiken med hökens blick. 39, 40 och 41...välkommen!

– Och skulle det komma flär så ha je räkne ut att det går å sete baka stängsle opp på backen. Man sir ju bra derifrå, sa hon.

Så kom domartrion.

Wow, så de lyste upp i kvällningen. Pressveck! Svenska flaggan! Domaremblem! Välklippta och vackra. Orange och svart mot det mustigt gröna i den kortklippta mattan. Det var en färgstark syn. Jag fick en association till matadoren i Ferdinand.

Så började kampen. Slaget.

Och det smällde i varenda närkamp. Vi i publiken tittade bort varje gång ett smalbens kraschande hördes. Ben mot ben, knä mot knä, bröst mot bröst, huvud mot huvud, spelare låg i drivor på marken innan ens fem minuter spelats av den första halvleken. Nå, kanske lite överdrivet.

Då började Alsenspelarna lira boll. Slog tunnlar och kortpassade sig förbi de grövre, högre, starkare hemmaspelarna. De senare var nästan som huggna ur en av framlidne träsnidaren Wiggo Schultz grova furor. Som vikingar i väldiga, röda skägg och nackknutar. På andra sidan, små ettriga jävlar till bävrar som gnagde trä, från Alsen. Ja, det var en annorlunda match.

Förmodligen en av de mer sevärda fotbollsmatcherna den här säsongen. Allt annat inräknat. För det hände saker hela, hela tiden.

Vi satt som på barrnålar.

Smack, bonk, tjong! Nick i ribban, skott i stolpen, halsbrytande målvaktsräddningar, rena väggar målisarna förresten, Micke Nilsson i Alsen och Patrik Kvarnlöf i Offerdal. Applåd.

Men det hjälpte ju inte.

14 minuter in rusade Marcus Nilsson in 1-0 till gästerna, minuten efteråt vräkte Oskar Hernerud in kvitteringen dödsföraktande med skallen.

Och innan halvleken var över hade en av planens minsta men största spelare, Elis Sylla Sundin gett bortalaget ledningen. Snabb, teknisk, oerhört svårfångad med sin låga tyngdpunkt ställde han till det med sina zickzack-löpningar och luriga finter.

Kanske hade matchen fått ett annat förlopp om inte det som hände i halvlekens sista sekund skett, nämligen att hemmalaget fick in kvitteringen.

Robin Fryklund, totalt sett matchens kanske bäste spelare, nickade in bollen. Goddag!

I halvtid blev det handsprit och kaffe. Hålla avstånd. Lite småprat. Kalle Hed hade åkt från Krokom för att titta. Höll på Offerdal, men öste välförtjänt beröm över Alsen.

– Det är svårt att förstå att Alsen ligger där de ligger i serien, med det här spelet borde ligga högre upp, sa han.

Sant. Alsen låg inför matchen sist i tabellen efter tre förluster. Offerdal toppade. Alsen visade nu att de har ett bra spel, men lite för orutinerade ännu.

Andra halvlek. Nu skulle allt avgöras. Stämningen gick att ta på. Alla väntade spänt på den dramatiska upplösningen.

Offerdal började ta över. Större. Starkare. Mer rutin, erfarenhet och bestämdhet. Många långa bollar på skenande anfallare.

I våg efter våg kom de. Som brunstiga älgkor klafsade de över vattensjuka blötmyrar i oktober när de gick till anfall. Bävrarna från Alsen bet ifrån sig. Stack ibland till motanfall.

Men så ytterligare en lång boll på Robin Fryklund som bröt sig in i straffområdet, drogs omkull och fick straff.

– Åhhh, sa publiken.

– Ähhh, sa Alf Edfeldt.

Så skulle allt avgöras. Duell i solnedgången. Robin Fryklund mot Mikael Nilsson.

Allt tystnade. Spelarna vilade sina händer på knäna. Domaren bredbent med pipan i munnen.

Deras blickar möttes. Lite väntan. Fryklund sprang fram, Nilsson chansade – åt fel håll...

Pang, i stolpen. Den stolpträffen ekar än i dag ur den totala tystnad som sedan uppstod.

Skulle det sluta oavgjort nu? Skulle de tekniska, snabba Alsenspelarna kunna ta första poängen i serien mot vikingaskäggen från Åflodalen? Ja, allt talade för det. Samtidigt var det som om något sade oss att allt skulle komma till ett sent avgörande.

Jag sa det.

Kalle Hed sa det.

Och Anders Lindman med halva bullen i munnen och kaffekoppen i ena handen sa det.

Det blir ett sent avgörande.

Frågan var bara vem som skulle avgöra.

Det blev en helt osannolik avslutning. Matchminut 90. Ett högt inlägg dalade in mot Alsenmålet, dalade, dalade, allt spelades nu i slow motion, tiden stannade, kossorna i backen slutade idissla, en cyklist på byvägen stannade och lutade sina armar mot cykelstyret, när bollen missbedömdes av Alsens försvar, studsade ner framför nummer tio, en brydd Per Persson, som helt ensam med bollen mellan sig och det tomma, väldiga, luftiga målnätet fick den på bröstet så den studsade in.

Jublet skar rispor genom den dova, tysta Offerdalskvällen. Spelarna kastade sig ocoroniskt om varandra samtidigt som de svarta bröt ihop i gräset.

Den känslan. Att avgöra på det sättet. I sista sekunden. Lyckan som skreks ut över Hägna, Änge, Offerdal och ända bort till Kluk i Ärsn var sprungen ur frisläppt frustration.

– Ma gjol e!

(Vi gjorde det! We did it!)

Men även om det satt hårt in i vén och om Alsen stod emot bra med sitt finlir så var det kanske rättvist ändå. Rutin, styrka och ett rakare spel blev vägvinnande.

Efter matchen fick Alf Edfeldt gå runt på planen och trösta spelare. Lyfta dem, hjälpa dem, klappa om, kom igen, nästa gång vinner vi.

– Oj,oj,oj, je ha förlore så mång gånga så je vät hur de känns, men je ha vönne mång gånga å, sa Alf.

Slutbilden från Alsens omklädningsrum. Jag tycker det är mer spännande att träffa förlorare än vinnare efteråt.

En ung man, Henrik Johansson, och en av Alsens bästa för dagen, höll lite av ett tal till lagkamraterna.

– Kom igen, det är surt att förlora så här, men vi gjorde en jäkligt bra match. Lättare träning i morgon, träning torsdag, sedan är det ny match på lördag. Då är det Strömsund hemma och då är vi så taggade grabbar, då jäklar!

– Jaaaa!

I ett hörn satt Elis Sylla Sundin. Tittade ner i golvet. Drog matchtröjan över huvudet.

– Så bra du spelade, sa jag.

– Äh, tack, men det är seger som räknas, svarade han ödmjukt.

Där utanför spände Ann-Catrin Kvarnlöf armarna i luften i en segergest.

– Det är alltid skönt att vinna derbyn mot Alsen, men jag vill ju inte att de ska åka ur serien, sa även hon med uppriktig ödmjukhet.

Och när den så kallade krutröken lagt sig och allt tystnat och skymningen började sänka sig över den där grönskande fyrkanten i byns utkant som kallas Hägna, ja då var allt som vanligt igen.

– Har du en påtår?