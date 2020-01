Nolervik: Ungdomsfesten spårade ur – Mikael blev skjuten av sin kompis: "Jag har fortfarande hagel kvar i min kropp"

En liten by i länet. En dramatisk och fruktansvärd händelse.

En händelse som, när jag börjar rota i den visar sig vara mycket jobbigare än vad jag hade kunnat ana, spelas upp för mig som en film.

I Kyrktåsjö har byborna under de 32 år som gått sällan pratat om det. Det har legat obearbetat som ett gemensamt jobbigt minne.

Det här är berättelsen om hur en by och dess människor kan drabbas av en udda enskild händelse. För det är väl så, att varje by bär på en stor sorg. Alla har något i historien, en olycka, en oförrätt, en händelse av något slag, som de flesta har en relation till, men som sällan reds ut.

Därför skriver jag om det som hände en allhelgonahelg i Kyrktåsjö 1988.