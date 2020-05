Nordens mest spelade artist kommer till Östersund – Lukas Graham är bokad av Storsjöyran

Yrangruppen meddelade under torsdagen att festivalen kommer att förlängas nästa år och släpper även att de bokat Lukas Graham.

Utöver ”7 years” har den dasnka gruppens singlar “Mama Said”, “Love Someone”, “Full in the Morning” och “You Don’t Be There ” toppat spellistorna och de har turnerat världen över.

Gruppen där Lukas Forchhammer är frontfigur har vuxit till att bli en av de största internationella dasnka stjärnorna någonsin och är enligt Storsjöyran den nordiska artist som spelats mest det senaste decenniet.