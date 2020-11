Norge inför strängare restriktioner: ”Håll er hemma”

620 nya coronasmittade har registrerats i Norge det senaste dygnet. Det är det näst högsta antalet under pandemin. Det högsta antalet var i måndags, då 704 registrerats smittade under ett dygn. Just nu ligger 70 personer på sjukhus med covid-19. Det meddelar NRK.

– Håll er hemma och ha minst möjlig social kontakt. Om denna utveckling fortsätter kommer det att skapa stora utmaningar för sjukvården, något vi ser hända i land efter land i Europa. Vi inför därför nya åtgärder som är anpassade till smittoläge vi befinner oss i nu, sade statsminister Erna Solberg i ett uttalande.

I och med den snabba smittspridningen vidtog norska regeringen på onsdagsmorgonen nya åtgärder. Bland annat införs krav på ett negativt coronatest för inresande till Norge om man kommer från ett land med stor smittspridning.

Folk ska skära ner på sina sociala kontakter till tio personer per vecka, försäljning av alkohol stoppas vid midnatt i hela Norge, helt digital undervisning för högskolor och universitet, nationell avrådan mot resor inom landet och ett maxtak på 20 personer på privata arrangemang på offentliga platser.

