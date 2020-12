Norra skog i ny jätteaffär – köper in sig i Husums massabruk för mångmiljardbelopp

Nyheten presenterades under tisdagen och affären innebär att Norra skog går in som samägare i fabriken i Husum, som ligger utanför Örnsköldsvik, tillsammans med finskägda Metsä Board.

Den nuvarande fabriken delas upp i två juridiska enheter, en massabruksenhet och en kartongbruksenhet. Norra skog köper in sig på 30 procent av massabruksenheten. Investeringen uppgår till 262 miljoner euro, motsvarande nästan 2,7 miljarder kronor.

Enligt styrelseordförande Torgny Hardselius är det den fusion mellan Norrskog och Norra skogsägarna som drevs igenom för ett halvår sedan som möjliggjort affären. Detta då skogsägarrörelsen i Norrland nu blivit stor nog att ge sig in i massaindustrin.

– Vi har en så stor pott av virke, framförallt på massavedsidan, som gör oss väldigt attraktiva som leverantörer in till en massaindustri, säger han.

Av de 262 miljoner euro som Norra skog går in med utgör 102 miljoner euro köpeskilling medan 160 miljoner skjuts in som investeringskapital. Detta genomförs delvis med ett banklån, men huvuddelen av pengarna kommer från den försäljning av det egna skogsinnehavet som offentliggjordes under måndagen.

Men frågor har väckts kring försäljningen av denna skog, som tidigare setts som säkerhet för medlemmarnas innestående kapital. Men enligt Norra skogs vd Pär Lärkeryd finns säkerheten kvar, bara i en annan form.

– Tillgångarna från skogen när den säljs är tillgångar som flyttas över till ett massabruk. Och den säkerhet som vi har, ur ett medlemsperspektiv, är att vi äger 30 procent av aktierna i ett högproduktivt och supermodernt massabruk, säger han och fortsätter:

– Allting tyder på att det är en bättre avkastning på kapitalet när det jobbar i massabruket än när det jobbar i skogen. Så för medlemmarnas del så minskar inte säkerheten på så vis.

Men har medlemmarna godkänt försäljningen av det stora skogsinnehav som föreningen suttit på?

Kanske inte direkt, medger ordförande Torgny Hardselius. Men däremot indirekt, genom att ge styrelsen förtroende att agera i den här typen av frågor.

– Man kan inte säga att medlemmarna har godkänt den men styrelsen har mandat att göra såna här affärer. Vi har både mandat att göra affärer som den vi presenterat i dag och den vi gjorde i går, säger Torgny Hardselius.

En av de stora vinsterna med att gå in i massafabriken är att föreningen säkrar upp avsättningen av massaved. Detta i en tid då uppköparna blir allt färre, menar Torgny Hardselius.

– Det är en sak som gör att det blir en förmån för oss. Sen att vi köper in oss i ett massabruk och kan ta del av de vinster som kan genereras kommer också att skapa medlemsnytta för oss, säger han.

– Det här är en investering som ska lyfta oss som skogsägarförening och öka attraktionskraften för oss.