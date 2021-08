Norska Blinkfestivalen fortsätter – Poromaa och Dahlqvist bästa svenskar i jaktstarten

Tidigare under torsdagen inleddes Blinkfestivalen med backloppet Lysebotn Opp. Flera svenska åkare är med och tävlar på rullskidorna och då var bland annat Charlotte Kalla och Jens Burman i topp.

Under kvällens jaktstart var det återigen en del svenskar med i toppen av resultatlistorna.

Dala-åkaren Maja Dahlqvist kvalade in sig till jaktstarten efter en femteplats i prologen på 2,4 kilometer. Väl där, i det lite längre loppet, lyckades 27-åringen landa på en åttondeplats med tiden 25:49.

Norskan Tiril Udnes Weng tog hem loppet med tiden 24:33. Bara tre tiondelar av en sekund snabbare än släktingen och skidstjärnan Heidi Weng. Nästa svensk på listan var Hedda Bångman som körde in på plats 18.

På herrsidan gick det lite bättre när William Poromaa körde in på en fjärdeplats med tiden 30:11.5. Bara en tiondels sekund bakom tredjeplatsen.

Åsarna IK-åkaren Jens Burman och Faluåkaren Oskar Svensson hamnade lite längre ner, på en sjunde- respektive niondeplats.

Max Novak kom däremot, lite chockartat, in på plats 15. Novak hade tidigare kört bra under prologen där han kom sjua men lyckades inte hålla uppe resultatet under den längre jaktstarten.